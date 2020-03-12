Виной изменение климата: ледник Кангерлуссуак был разрушен еще в прошлом столетии

Новости экологии:Ученые из Геологической службы Дании и Гренландии проанализировали серию исторических фотографий ледника.

Исторические аэрофотоснимки и фотографии с уровня поверхности Земли, анализом которых занимались ученые, были сделаны датскими и британскими экспедициями, побывавшими на восточном побережье Гренландии с 1930 по 1935 годы. По данным исследователей, причиной разрушения ледника стало постепенное нагревание воды, которое началось в 1920 году.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Чтобы подтвердить время обрушения Кангерлуссуака и изменение температуры воды, ученые проанализировали осадочные породы, собранные с морского дна на месте, где раньше находился ледник. Анализ показал наличие химических и физических доказательств, подтверждающие потепление воды между 1920 и 1930 годами.

Исследователи отмечают, что разрушение Кангерлуссуака произошло на 30 лет позже, чем у других ледников в регионе из-за того, что он находился на большом подводном хребте, который помогал ему сохранять стабильность в течение многих лет.