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Виной изменение климата: ледник Кангерлуссуак был разрушен еще в прошлом столетии

Виной изменение климата: ледник Кангерлуссуак был разрушен еще в прошлом столетии
16:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Ученые из Геологической службы Дании и Гренландии проанализировали серию исторических фотографий ледника.

Исторические аэрофотоснимки и фотографии с уровня поверхности Земли, анализом которых занимались ученые, были сделаны датскими и британскими экспедициями, побывавшими на восточном побережье Гренландии с 1930 по 1935 годы. По данным исследователей, причиной разрушения ледника стало постепенное нагревание воды, которое началось в 1920 году.

Исследование опубликовано в журнале Geophysical Research Letters.

Чтобы подтвердить время обрушения Кангерлуссуака и изменение температуры воды, ученые проанализировали осадочные породы, собранные с морского дна на месте, где раньше находился ледник. Анализ показал наличие химических и физических доказательств, подтверждающие потепление воды между 1920 и 1930 годами.

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Исследователи отмечают, что разрушение Кангерлуссуака произошло на 30 лет позже, чем у других ледников в регионе из-за того, что он находился на большом подводном хребте, который помогал ему сохранять стабильность в течение многих лет.

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Все по теме:

Экология, Ледник, Климат, Изменение климата, Ледник Кангерлуссуак.
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