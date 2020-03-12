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В шесть раз быстрее: Гренландия и Антарктида стремительно тают

В шесть раз быстрее: Гренландия и Антарктида стремительно тают
18:43 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Если тенденция сохранится, к 2100 году до 400 млн человек окажутся в зоне возможного затопления из-за повышения уровня мирового океана.

Цель Парижского соглашения — активизация осуществления Рамочной конвенции ООН по изменению климата. Особенно это касается удержания роста глобальной средней температуры хотя бы на 2 °C до конца столетия по сравнению с доиндустриальной эпохой, а лучше всего ограничить ее рост до 1,5 °C.

При этом повышение глобальной температуры даже на 2 °C приведет к тому, что Северный Ледовитый океан будет один раз в десять лет полностью свободным от льда, уровень Мирового океана вырастет на 35 см, а все коралловые рифы будут полностью уничтожены.

Увеличение уровня моря, связанное с выбросами в период действия Парижского соглашения, составляет около 20% от общего повышения уровня моря на один метр, ожидаемого к 2300 году. Повышение уровня моря на 1 м связано с выбросами, относящимися еще к 1750 году.

В новом исследовании говорится, что таяние ледяных щитов в Гренландии и Антарктиде с 1992 по 2017 годы добавило 2 см к уровню мирового океана. Несмотря на то, что повышение уровня моря менее заметно, чем ураганы, вызванные изменением климата, в конечном итоге оно может оказаться самым разрушительным воздействием глобального потепления, отмечают исследователи.

Виной изменение климата: ледник Кангерлуссуак был разрушен еще в прошлом столетии

Согласно их прогнозу, при текущем увеличении темпов таяния к 2100 году уровень мирового океана поднимется на 17 см при худшем сценарии — это приведет к затоплению территорий, на которых сейчас проживает более 400 млн человек.

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Все по теме:

Экология, Гренландия, Ледники, Климат, Антарктида, Изменение климата.
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