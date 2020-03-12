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Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба

Нет искусственному освещению: Остров Ниуэ стал первой страной темного неба
20:09 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: twitter

Новости экологии:В стране официально перестали освещать улицы по ночам в рамках борьбы с неестественным световым загрязнением.

Остров Ниуэ — небольшое государство в южной части Тихого океана с населением в 1,6 тыс. человек. Страна стала первым государством, которое вошло в список International Dark Sky Places — мест, руководство которых намеренно отказалось от искусственного освещения. Кроме Ниуэ, в список входят еще 130 объектов — небольших городов, заповедников и крупных парков.

Ночное освещение улиц может не только влиять на птиц и животных, но и на здоровье человека, говорится в исследованиях светового загрязнения.

Кроме того, по оценкам ученых, около трети населения Земли не могут видеть звезды из-за неестественного уровня освещения в городах, в которых они живут.

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Некоторые европейские города также придерживаются концепции снижения уровня светового загрязнения. Например, власти Берлина намеренно устанавливают лампы низкой мощности в уличные фонари второстепенных улиц.

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Все по теме:

Экология, Загрязнение, Искусственный свет, Световое загрязнение, Остров Ниуэ.
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