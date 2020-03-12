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Исследование: "зеленая" энергия к 2030 году станет дешевле

Исследование: "зеленая" энергия к 2030 году станет дешевле
21:42 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Новое исследование показало, что энергия ветра и солнца к 2030 году станет дешевле, чем аналоги.

Согласно расчетам аналитического центра Carbon Tracker Initiative, строительство новых ветряных и солнечных электростанций будет дешевле, чем эксплуатация угольных электростанций на всех основных рынках. К примеру, в Австралии, где цены на производство "зеленой" энергии уже сравнимы с неэкологичными аналогами, это ставит под угрозу инфраструктуру производства энергии из угля, стоимостью 26 млрд. долларов.

Авторы доклады признают, что эта тенденция не обязательно означает, что в течение следующего десятилетия угольная энергетика будет вытеснена с рынка. В документе отмечается, что некоторые правительства эффективно стимулируют развитие "зеленых" электростанций с помощью программ регулирования и субсидируют их. Это начнет приносить им прибыль в течение следующих десяти лет.

По их словам, солнечная энергия и энергия ветра уже дешевле в большей части Китая и половине австралийских станций.

Группа также отмечает, что угольная энергетика будет оставаться на рынке дольше, если ее будут субсидировать. Carbon Tracker Initiative призвала правительства блокировать новые угольные проекты и постепенно прекращать работу существующих электростанций, что позволит возобновляемым источникам энергии конкурировать с ними на равных условиях.

Полный переход на зеленую энергию возможен к 2050 году

Соавтор отчета Мэтт Грей отметил, что инвестиции в уголь могут стать "мертвыми активами". Анализ показал, что правительства рискуют потратить более 600 млрд. долларов США впустую.

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Все по теме:

Экология, Солнечная энергия, Энергия, Зеленая энергия, Энергия ветра.
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