Исследование: "зеленая" энергия к 2030 году станет дешевле

Новости экологии:Новое исследование показало, что энергия ветра и солнца к 2030 году станет дешевле, чем аналоги.

Согласно расчетам аналитического центра Carbon Tracker Initiative, строительство новых ветряных и солнечных электростанций будет дешевле, чем эксплуатация угольных электростанций на всех основных рынках. К примеру, в Австралии, где цены на производство "зеленой" энергии уже сравнимы с неэкологичными аналогами, это ставит под угрозу инфраструктуру производства энергии из угля, стоимостью 26 млрд. долларов.

Авторы доклады признают, что эта тенденция не обязательно означает, что в течение следующего десятилетия угольная энергетика будет вытеснена с рынка. В документе отмечается, что некоторые правительства эффективно стимулируют развитие "зеленых" электростанций с помощью программ регулирования и субсидируют их. Это начнет приносить им прибыль в течение следующих десяти лет.

По их словам, солнечная энергия и энергия ветра уже дешевле в большей части Китая и половине австралийских станций.

Группа также отмечает, что угольная энергетика будет оставаться на рынке дольше, если ее будут субсидировать. Carbon Tracker Initiative призвала правительства блокировать новые угольные проекты и постепенно прекращать работу существующих электростанций, что позволит возобновляемым источникам энергии конкурировать с ними на равных условиях.

Соавтор отчета Мэтт Грей отметил, что инвестиции в уголь могут стать "мертвыми активами". Анализ показал, что правительства рискуют потратить более 600 млрд. долларов США впустую.