Полный переход на зеленую энергию возможен к 2050 году

Новости науки:Исследователи из Стэнфордского университета представили новый план, согласно которому все страны мира могут перейти на зеленую энергию к 2050 году.

Ученые подсчитали, что все 143 страны могут перейти на экологически чистые источники энергии к 2050 году. По плану исследователей из Стэнфордского университета, это поможет сократить мировой спрос на вредные виды производства более чем наполовину в течение 30 лет. Они будут использовать уже существующие технологии, что поможет предотвратить "наиболее катастрофические последствия изменения климата".

План, опубликованный в журнале One Earth — это обновленная версия более старого доклада той же команды, однако раньше он охватывал меньшее количество стран.

Новый план потребует совместных инвестиций в размере 73 триллионов долларов США, часть из которых пойдет на разработку новых технологий. Сюда входят методы, которые снизят вредные выбросы транспортных и судоходных средств, а также переход большей части промышленности на "зеленую" энергию. Хотя полный переход к 2050 году может звучать слишком оптимистично, исследователи отметили, что они могут достичь этого даже раньше.

"Сроки более агрессивны, чем любой сценарий МГЭИК — в 2009 году мы впервые пришли к выводу, что 100% переход к 2030 году технически и экономически возможен", — отметил ведущий автор и стэнфордский инженер Марк Якобсон в интервью ScienceAlert. "Но по социальным и политическим причинам переход до 2050 года более реалистичен".