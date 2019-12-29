Скачать
Воскресенье, 29.12.2019
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Обмен удерживаемыми: кто из украинцев вернулся из плена (список)
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Пристайко: Обмен "всех-на-всех" - это приоритет
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Боруссия купила одного из лучших форвардов Лиги чемпионов
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок
Кто виноват? Что стало причиной вымирания бескрылых гагарок

Полный переход на зеленую энергию возможен к 2050 году

Полный переход на зеленую энергию возможен к 2050 году
17:56 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из Стэнфордского университета представили новый план, согласно которому все страны мира могут перейти на зеленую энергию к 2050 году.

Ученые подсчитали, что все 143 страны могут перейти на экологически чистые источники энергии к 2050 году. По плану исследователей из Стэнфордского университета, это поможет сократить мировой спрос на вредные виды производства более чем наполовину в течение 30 лет. Они будут использовать уже существующие технологии, что поможет предотвратить "наиболее катастрофические последствия изменения климата".

План, опубликованный в журнале One Earth — это обновленная версия более старого доклада той же команды, однако раньше он охватывал меньшее количество стран.

Новый план потребует совместных инвестиций в размере 73 триллионов долларов США, часть из которых пойдет на разработку новых технологий. Сюда входят методы, которые снизят вредные выбросы транспортных и судоходных средств, а также переход большей части промышленности на "зеленую" энергию. Хотя полный переход к 2050 году может звучать слишком оптимистично, исследователи отметили, что они могут достичь этого даже раньше.

Ученые создали новый источник зеленой энергии

"Сроки более агрессивны, чем любой сценарий МГЭИК — в 2009 году мы впервые пришли к выводу, что 100% переход к 2030 году технически и экономически возможен", — отметил ведущий автор и стэнфордский инженер Марк Якобсон в интервью ScienceAlert. "Но по социальным и политическим причинам переход до 2050 года более реалистичен".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Наука, Зеленая энергия.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 На грани реального: удивительные снимки Эрика Йоханссона (Фото)
02 Увеличилось число городов, в которых пересмотрели тарифы на тепло
03 Неожиданная связь: каким образом старение зависит от голодания
04 Зеленский подписал закон о привлечении нардепов к ответственности
05 На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
На Донбассе состоялся обмен пленными: как все было
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Обмен удерживаемыми: журналист Асеев на свободе
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Погода повернула к зиме: украинцам обещают снег и мороз
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Во всем виновато глобальное потепление: ледники быстро сокращаются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь