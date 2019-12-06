Ученые создали новый источник зеленой энергии

Новости науки:Ученые из США представили новую наномембрану, которая позволит генерировать возобновляемую энергию, используя химические различия между соленой и пресной водой.

Исследователи уверены, что так они смогут получить дополнительные мощности, которые равны энергии 2 тыс. атомных реакторов.

По предварительным лабораторным расчетам, новая наномембрана поможет генерировать дополнительную энергию от 37 тыс. куб. км пресной воды, которую реки ежегодно сбрасывают в океан. По оценкам создателей, эта технология позволит получить до 2,6 ТВт электричества. Такую же мощность производят 2 тыс. атомных реакторов.

Наномембрана использует свойство соленой воды, которая состоит из ионов. Ученые знали, что пока соль растворяется в воде, ионы разделяются и могут двигаться свободно. Если создать разделенный резервуар, в котором хранить позитивные и негативные ионы, то из них можно получить постоянный источник электрического тока.

Дисбаланс заряда между двумя сторонами в некоторых случаях был настолько сильным, что, по оценкам исследователей, они могли генерировать около 30 МВт·ч в год. Этого достаточно для питания более 400 домов.

Ученые предполагают, что их результаты могут быть еще лучше. Это связано с тем, что они использовали открытые мембраны после плазменной обработки. Сейчас исследователи пытаются увеличить количество открытых пор, которые могут повысить эффективность механизма на 21%.