SpaceX отправит в космос генетически модифицированных мышей (Видео)

Новости науки:Каждая мышь вернется на Землю живой в начале следующего года.

Компанія SpaceX 5 грудня запустила з мису Канаверал 550-тонну ракету Falcon 9, яка вивела на траєкторію до Міжнародної космічної станції безпілотний корабель Dragon з 2585 кг вантажів.

На борту корабля есть, в частности, модифицированные "мощные мыши" и пивоварня, сообщает News13.

Ожидается, что Dragon прибудет на МКС в воскресенье, 8 декабря.

Он несет для шести членов бригады МКС, в частности, запчасти, инструменты.

Также на борту Dragon находятся 40 мышей, некоторые из них генетически модифицированы. Они нужны для научного проекта по исследованию потери мышц и костей в условиях низкой силы тяжести. Сейчас это большая проблема для космонавтов в микрогравитации.

"Исследователи действительно могут воспользоваться этой уникальной средой, чтобы увидеть, сможем ли мы создать лучшие лекарства, лучшие терапевтические средства для космонавтов на космической станции, а также пациентов здесь, на Земле", - сказал Патрик О'Нилл из Национальной лаборатории США.

Dragon несет также оборудование и сырье для пивоварения от компании Аnheuser-Busch. Эксперимент покажет влияние микрогравитации на прорастание семян ячменя.

Также на борту Dragon есть японская камера, которая будет делать снимки Земли с высоким разрешением.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX успешно провела наземные испытания двигателей своего первого пассажирского космического корабля Crew Dragon.