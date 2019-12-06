Зонд Parker Solar Probe приблизился к Солнцу

Новости науки:Он уже прислал на Землю первые данные, собранные на краю адской атмосферы звезды.

Аппарат Parker Solar Probe американского космического агентства подлетел к Солнцу ближе, чем любой зонд до этого времени.

Как пишет The Guardian, эта информация дает новые подсказки ученым по ряду давних тайн. К примеру, почему атмосфера Солнца, которую также называют короной, в сотни раз горячее, чем его поверхность. Также теперь исследователям точно известно происхождение солнечного ветра.

"Первые три контакта солнечного зонда, которые мы сейчас провели, были удивительными, - сказал профессор физики Стюарт Бейл из Калифорнийского университета, который возглавил анализ данных из инструментов на борту Parker Solar Probe.

"Мы видим магнитную структуру короны. Это позволяет нам узнать, что солнечный ветер возникает из небольших дыр в ней. Мы видим импульсивную активность, большие струи, которые, по нашему мнению, связаны с возникновением солнечного ветра. И мы также удивлены жесткостью пылевой среды", - добавил он.

В течение следующих шести лет аппарат размером с автомобиль будет двигаться по еще более близкой к Солнцу орбите. Наконец он пролетит так близко, что технически "дотронется" до звезды. К сожалению Parker Solar Probe не сделает фото Солнца, приблизившись так близко. Поскольку его камера просто расплавится. Однако, зонд будет собирать данные о потоках заряженных частиц в солнечном ветре.