Циклоны стали на 10% сильнее

Новости экологии:Чаще тропические циклоны сохраняют высокую интенсивность и по мере своего продвижения на юг, вглубь континента, опасно приближаясь к крупным населённым пунктам.

Сверхточное компьютерное моделирование, проведенное Центром атмосферных исследований NCAR в американском Боулдере (штат Колорадо), показало, что глобальное потепление существенно повысило разрушительную силу тропических циклонов и обусловило их продвижение вглубь Австралийского континента, сообщается в отчёте климатологов, обнародованном в среду Австралийским союзом страховых компаний (IAG).

Согласно данным учёных, в последние 5 лет интенсивность и разрушительная сила тропических циклонов, обрушивающихся на северное побережье континента, возросла почти на 10%.

Эти данные подтвердила и другая группа экспертов – команда метеорологов, гидрологов, инженеров и математиков, собранная IAG после наводнения в Квинсленде в феврале прошлого года. В ходе масштабных полевых исследований и компьютерного моделирования учёным удалось выяснить, что повышение температуры воды в океанах, омывающих Австралию, стало причиной того, что тропические циклоны всё чаще сохраняют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь Австралии.

По мнению метеорологов, циклоны будут проходить всё дальше на юг, затрагивая густонаселенные области континента. Повышение температуры моря всего на 1° выше отметки +26° способно повысить мощность циклона на одну категорию, сделав из шторма тайфун.

Сведения компьютерного моделирования убедительно свидетельствуют о том, что продвижение циклонов на юг – всего лишь вопрос времени. Площадь тропиков расширяется к полюсам, и это означает, что регионы с тропическими погодными системами также растут, и в них будет наблюдаться постоянное увеличение числа циклонов и рост их интенсивности.