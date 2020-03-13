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Циклоны стали на 10% сильнее

Циклоны стали на 10% сильнее
11:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Чаще тропические циклоны сохраняют высокую интенсивность и по мере своего продвижения на юг, вглубь континента, опасно приближаясь к крупным населённым пунктам.

Сверхточное компьютерное моделирование, проведенное Центром атмосферных исследований NCAR в американском Боулдере (штат Колорадо), показало, что глобальное потепление существенно повысило разрушительную силу тропических циклонов и обусловило их продвижение вглубь Австралийского континента, сообщается в отчёте климатологов, обнародованном в среду Австралийским союзом страховых компаний (IAG).

Согласно данным учёных, в последние 5 лет интенсивность и разрушительная сила тропических циклонов, обрушивающихся на северное побережье континента, возросла почти на 10%.

Эти данные подтвердила и другая группа экспертов – команда метеорологов, гидрологов, инженеров и математиков, собранная IAG после наводнения в Квинсленде в феврале прошлого года. В ходе масштабных полевых исследований и компьютерного моделирования учёным удалось выяснить, что повышение температуры воды в океанах, омывающих Австралию, стало причиной того, что тропические циклоны всё чаще сохраняют достаточно силы, чтобы продвинуться вглубь Австралии.

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По мнению метеорологов, циклоны будут проходить всё дальше на юг, затрагивая густонаселенные области континента. Повышение температуры моря всего на 1° выше отметки +26° способно повысить мощность циклона на одну категорию, сделав из шторма тайфун.

Сведения компьютерного моделирования убедительно свидетельствуют о том, что продвижение циклонов на юг – всего лишь вопрос времени. Площадь тропиков расширяется к полюсам, и это означает, что регионы с тропическими погодными системами также растут, и в них будет наблюдаться постоянное увеличение числа циклонов и рост их интенсивности.

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Экология, Циклоны, Тропические циклоны.
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