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Таяние льда в Антарктиде и Гренландии ускорилось в 6 раз за 30 лет

Таяние льда в Антарктиде и Гренландии ускорилось в 6 раз за 30 лет
12:25 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:За последние три десятилетия беспрецедентная скорость потери льда привела к к повышению глобального уровня моря на 0,7 дюйма (1,78 сантиметра).

Международная группа климатологов обнаружила, что за последние три десятилетия потеря льда Антарктидой и Гренландией ускорилась в шесть раз, пишет ESA. Такие результаты специалисты получили, изучив данные с 11 спутников, которые занимаются мониторингом Антарктиды и Гренландии с начала 1990-х годов.

В целом с 1992 по 2017 гг. Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллиона тонн льда. Основная причина потери льда — таяние краев ледников из-за нагревающих вод, которое заставляет ледяные щиты перемещаться быстрее в сторону моря.

При этом в случае с Гренландией примерно половина из всего количества потерянного льда была утрачена в связи с повышающимися температурами воздуха.

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Согласно ученым, худший сценарий предполагает, что к концу столетия таяние антарктического и гренландского льда поднимет уровень моря на 17 сантиметров; это, как указывается, приведет к тому, что около 400 миллионов людей окажутся под угрозой ежегодных прибрежных наводнений.

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Все по теме:

Экология, Гренландия, Ледники, Антарктида, Таяние льда, Таяние льда в Антарктиде.
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