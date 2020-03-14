Таяние льда в Антарктиде и Гренландии ускорилось в 6 раз за 30 лет

Новости экологии:За последние три десятилетия беспрецедентная скорость потери льда привела к к повышению глобального уровня моря на 0,7 дюйма (1,78 сантиметра).

Международная группа климатологов обнаружила, что за последние три десятилетия потеря льда Антарктидой и Гренландией ускорилась в шесть раз, пишет ESA. Такие результаты специалисты получили, изучив данные с 11 спутников, которые занимаются мониторингом Антарктиды и Гренландии с начала 1990-х годов.

В целом с 1992 по 2017 гг. Гренландия и Антарктида потеряли 6,4 триллиона тонн льда. Основная причина потери льда — таяние краев ледников из-за нагревающих вод, которое заставляет ледяные щиты перемещаться быстрее в сторону моря.

При этом в случае с Гренландией примерно половина из всего количества потерянного льда была утрачена в связи с повышающимися температурами воздуха.

Согласно ученым, худший сценарий предполагает, что к концу столетия таяние антарктического и гренландского льда поднимет уровень моря на 17 сантиметров; это, как указывается, приведет к тому, что около 400 миллионов людей окажутся под угрозой ежегодных прибрежных наводнений.