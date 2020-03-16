"Один на миллион": самые редкие породы собак в мире

1 Азавак Эта высокая собака с длинными конечностями часто используется для охоты коренными африканцами. Однако собак этой породы становится всё меньше с каждым годом, и сейчас в мире насчитывается менее 200 особей.

2 Тибетский мастиф Тибетский мастиф — один из видов крупных тибетских пород собак и один из крупнейших в нашем списке.

3 Кавказская овчарка Ещё одна массивная собака в этом списке, на этот раз это собака породы кавказская овчарка, которая является одной из древнейших пород.

4 Муди Венгерская пастушья собака, очень энергичная и отважная, поэтому прекрасно подходит для управления большим стадом, хотя сейчас собак этой породы чаще можно увидеть на различных выставках.

5 Синий тайский риджбек Собаки этой породы наиболее приметны почти металлическим окрасом и, конечно же, выступающим гребнем жёсткой шерсти на спине.

6 Салюки Достаточно лишь одного взгляда на этих собак, чтобы понять, почему когда-то их называли Королевскими собаками Египта.

7 Перуанская орхидея инков Это, должно быть, одна из самых необычно выглядящих собак, а также одна из самых редких. Такое ощущение, что шерсть на них хочет расти только в начале и в конце туловища.

8 Гиеновидная собака Это не только очень редкая порода собак! Гиеновидные собаки — единственные в этом списке дикие собаки. Хотя в некоторых зоопарках ведётся работа по их сохранению.

9 Ксолоитцкуинтли Часто называемые мексиканскими лысыми собаками, эти собаки относятся к одной из древнейших пород, которой насчитывается более 3.000 лет.