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"Один на миллион": самые редкие породы собак в мире

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"Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
03:14 Сегодня Телеграф bugaga.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Десять редчайших пород "лучших друзей" человека.

  • 1

    Азавак

    Эта высокая собака с длинными конечностями часто используется для охоты коренными африканцами. Однако собак этой породы становится всё меньше с каждым годом, и сейчас в мире насчитывается менее 200 особей.

  • 2

    Тибетский мастиф

    Тибетский мастиф — один из видов крупных тибетских пород собак и один из крупнейших в нашем списке.

  • 3

    Кавказская овчарка

    Ещё одна массивная собака в этом списке, на этот раз это собака породы кавказская овчарка, которая является одной из древнейших пород.

  • 4

     Муди 

    Венгерская пастушья собака, очень энергичная и отважная, поэтому прекрасно подходит для управления большим стадом, хотя сейчас собак этой породы чаще можно увидеть на различных выставках.

  • 5

     Синий тайский риджбек

    Собаки этой породы наиболее приметны почти металлическим окрасом и, конечно же, выступающим гребнем жёсткой шерсти на спине.

  • 6

    Салюки 

    Достаточно лишь одного взгляда на этих собак, чтобы понять, почему когда-то их называли Королевскими собаками Египта.

  • 7

    Перуанская орхидея инков

    Это, должно быть, одна из самых необычно выглядящих собак, а также одна из самых редких. Такое ощущение, что шерсть на них хочет расти только в начале и в конце туловища.

  • 8

    Гиеновидная собака

    Это не только очень редкая порода собак! Гиеновидные собаки — единственные в этом списке дикие собаки. Хотя в некоторых зоопарках ведётся работа по их сохранению.

  • 9

    Ксолоитцкуинтли

    Часто называемые мексиканскими лысыми собаками, эти собаки относятся к одной из древнейших пород, которой насчитывается более 3.000 лет.

  • 10

    Леопардовая собака катахулы

    Когда дело доходит до потрясающего окраса шерсти, эта собака родом из США является одной из лучших, хотя и отличается весьма деструктивным поведением. В принципе, ничего удивительного: у этой охотничьей собаки очень высокий инстинкт добычи.

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Экология, Собаки, Породы собак, Псы, Редкие породы собак.
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