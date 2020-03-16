Десять самых маленьких пород собак в мире

1 Чихуахуа Самая маленькая порода в мире и, пожалуй, самая узнаваемая - Чихуахуа. Порода чихуахуа является фаворитом многих богатых людей, и они, как правило, имеют отличительную индивидуальность. Собаки чихуахуа родом из штата Чиуауа в Мексике. Весят 1-3 кг и имеют рост всего 15-23 см. Несмотря на их крошечные рост, чихуахуа бесстрашны и будут защищать хозяина от угроз. Так же, чихуахуа является одной из самых любящих и нежных пород собак что делает их отличными компаньонами.

2 Бишон фризе В связи со своей нежностью и очарованием, бишон-фризе стал фаворитом французских и итальянских дам. Бишон фризе переводится как "кудрявая болонка". Рост собаки 23-30 см и вес 3-5 кг. Бишон фризе - замечательная порода семейных собак. Они очень лояльны и преданны, игривы, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

3 Бостон терьер Бостон-терьеры маленькие и компактные с коротким хвостом. Вес 4-10 кг, рост 35-42 см. Они, как говорят, очень умны и легко обучаемы, что делает их отличными компаньонами. Бостон-терьер семейная собака и замечательно проводит время с детьми. Эти собаки любят жевать, поэтому убедитесь, что держите ценные вещи в недоступном месте.

4 Французский бульдог Французские бульдоги игривые, ласковые, верные, и умные, что делает их прекрасными собаками-компаньонами. Вес 9-13 кг, рост достигает 30 см. Французский бульдог являются одной из самых маленьких пород собак в мире и похожи на английских и американских бульдогов.

5 Папийон Папийон является одним из старейших игрушечных спаниелей. Эти собаки очень ценились в королевских дворах Франции. С французского "папийон" означает "бабочка". Уши в виде крильев и окрас не лбу собаки напоминают бабочку. Рост папийонов достигает 20-28 см, а вес 3-5 кг. Живут до 15-17 лет. Изящная и элегантная собака, папийон умный и дружелюбный с незнакомцами и другими животными.

6 Померанский шпиц Померанский шпиц был выведен в Германии в Померании, откуда и получил свое название. Рост собаки 18-22 см, вес 2-4 кг. Померанский шпиц умный, веселый, шумный, храбрый пес а так же отличный сторожевой.

7 Мопс Дружественная и харизматичная личность - мопс. Весят мопсы 5-8 кг, рост 25-28 см. Мопс активный, преданный и игривый пес, хороший сторожевой.

8 Ши тцу Одна из самых маленьких пород собак в мире, ши-тцу является одной из лучших семейных пород собак. Название переводится как "мини лев". Вес 4-8 кг, рост 20-28 см. Ши тцу прекрасно ладят с другими животными и очень доброжелательны и общительны.

9 Той пудель Игрушечный пудель(той пудель) - чувствительная порода, которая может быть очень лояльна к владельцу. Вес 3-4 кг, рост 20-25 см. Той Пудель первоначально выводился как водяная собака, и на сегодняшний день является очень послушной породой, которая умела в различных собачьих видах спорта, таких как отслеживание и скотоводство.