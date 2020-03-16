Десять самых маленьких пород собак в мире

Чихуахуа
Самая маленькая порода в мире и, пожалуй, самая узнаваемая - Чихуахуа. Порода чихуахуа является фаворитом многих богатых людей, и они, как правило, имеют отличительную индивидуальность.
Собаки чихуахуа родом из штата Чиуауа в Мексике. Весят 1-3 кг и имеют рост всего 15-23 см.
Несмотря на их крошечные рост, чихуахуа бесстрашны и будут защищать хозяина от угроз. Так же, чихуахуа является одной из самых любящих и нежных пород собак что делает их отличными компаньонами.
Бишон фризе
В связи со своей нежностью и очарованием, бишон-фризе стал фаворитом французских и итальянских дам. Бишон фризе переводится как "кудрявая болонка".
Рост собаки 23-30 см и вес 3-5 кг.
Бишон фризе - замечательная порода семейных собак. Они очень лояльны и преданны, игривы, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.
Бостон терьер
Бостон-терьеры маленькие и компактные с коротким хвостом.
Вес 4-10 кг, рост 35-42 см.
Они, как говорят, очень умны и легко обучаемы, что делает их отличными компаньонами. Бостон-терьер семейная собака и замечательно проводит время с детьми. Эти собаки любят жевать, поэтому убедитесь, что держите ценные вещи в недоступном месте.
Французский бульдог
Французские бульдоги игривые, ласковые, верные, и умные, что делает их прекрасными собаками-компаньонами.
Вес 9-13 кг, рост достигает 30 см.
Французский бульдог являются одной из самых маленьких пород собак в мире и похожи на английских и американских бульдогов.
Папийон
Папийон является одним из старейших игрушечных спаниелей. Эти собаки очень ценились в королевских дворах Франции. С французского "папийон" означает "бабочка". Уши в виде крильев и окрас не лбу собаки напоминают бабочку.
Рост папийонов достигает 20-28 см, а вес 3-5 кг. Живут до 15-17 лет.
Изящная и элегантная собака, папийон умный и дружелюбный с незнакомцами и другими животными.
Померанский шпиц
Померанский шпиц был выведен в Германии в Померании, откуда и получил свое название.
Рост собаки 18-22 см, вес 2-4 кг.
Померанский шпиц умный, веселый, шумный, храбрый пес а так же отличный сторожевой.
Мопс
Дружественная и харизматичная личность - мопс.
Весят мопсы 5-8 кг, рост 25-28 см.
Мопс активный, преданный и игривый пес, хороший сторожевой.
Ши тцу
Одна из самых маленьких пород собак в мире, ши-тцу является одной из лучших семейных пород собак. Название переводится как "мини лев".
Вес 4-8 кг, рост 20-28 см.
Ши тцу прекрасно ладят с другими животными и очень доброжелательны и общительны.
Той пудель
Игрушечный пудель(той пудель) - чувствительная порода, которая может быть очень лояльна к владельцу.
Вес 3-4 кг, рост 20-25 см.
Той Пудель первоначально выводился как водяная собака, и на сегодняшний день является очень послушной породой, которая умела в различных собачьих видах спорта, таких как отслеживание и скотоводство.
Йоркширский терьер
Йоркширский терьер один из самых маленьких пород собак в мире, а также еще и один из самых симпатичных.
Весят до 3,2 кг, рост до 23 см.
Идеально подходит для дома, где он будет единственной собакой. Йорки надежны, заботливы, умны, бесстрашны и отличные сторожевые псы.