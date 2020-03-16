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Десять самых маленьких пород собак в мире

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Десять самых маленьких пород собак в мире
23:08 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости экологии:Маленькие породы собак - очень популярный вид домашних питомцев.

  • 1

    Чихуахуа

    Самая маленькая порода в мире и, пожалуй, самая узнаваемая - Чихуахуа. Порода чихуахуа является фаворитом многих богатых людей, и они, как правило, имеют отличительную индивидуальность.

    Собаки чихуахуа родом из штата Чиуауа в Мексике. Весят 1-3 кг и имеют рост всего 15-23 см.

    Несмотря на их крошечные рост, чихуахуа бесстрашны и будут защищать хозяина от угроз. Так же, чихуахуа является одной из самых любящих и нежных пород собак что делает их отличными компаньонами.

  • 2

    Бишон фризе

    В связи со своей нежностью и очарованием, бишон-фризе стал фаворитом французских и итальянских дам. Бишон фризе переводится как "кудрявая болонка".

    Рост собаки 23-30 см и вес 3-5 кг.

    Бишон фризе - замечательная порода семейных собак. Они очень лояльны и преданны, игривы, хорошо ладят с детьми и другими домашними животными.

  • 3

    Бостон терьер

    Бостон-терьеры маленькие и компактные с коротким хвостом.

    Вес 4-10 кг, рост 35-42 см.

    Они, как говорят, очень умны и легко обучаемы, что делает их отличными компаньонами. Бостон-терьер семейная собака и замечательно проводит время с детьми. Эти собаки любят жевать, поэтому убедитесь, что держите ценные вещи в недоступном месте.

  • 4

    Французский бульдог

    Французские бульдоги игривые, ласковые, верные, и умные, что делает их прекрасными собаками-компаньонами.

    Вес 9-13 кг, рост достигает 30 см.

    Французский бульдог являются одной из самых маленьких пород собак в мире и похожи на английских и американских бульдогов.

  • 5

    Папийон 

    Папийон является одним из старейших игрушечных спаниелей. Эти собаки очень ценились в королевских дворах Франции. С французского "папийон" означает "бабочка". Уши в виде крильев и окрас не лбу собаки напоминают бабочку.

    Рост папийонов достигает 20-28 см, а вес 3-5 кг. Живут до 15-17 лет.

    Изящная и элегантная собака, папийон умный и дружелюбный с незнакомцами и другими животными.

  • 6

    Померанский шпиц

    Померанский шпиц был выведен в Германии в Померании, откуда и получил свое название.

    Рост собаки 18-22 см, вес 2-4 кг.

    Померанский шпиц умный, веселый, шумный, храбрый пес а так же отличный сторожевой.

  • 7

    Мопс

    Дружественная и харизматичная личность - мопс.

    Весят мопсы 5-8 кг, рост 25-28 см.

    Мопс активный, преданный и игривый пес, хороший сторожевой.

  • 8

    Ши тцу

    Одна из самых маленьких пород собак в мире, ши-тцу является одной из лучших семейных пород собак. Название переводится как "мини лев".

    Вес 4-8 кг, рост 20-28 см.

    Ши тцу прекрасно ладят с другими животными и очень доброжелательны и общительны.

  • 9

    Той пудель

    Игрушечный пудель(той пудель) - чувствительная порода, которая может быть очень лояльна к владельцу.

    Вес 3-4 кг, рост 20-25 см.

    Той Пудель первоначально выводился как водяная собака, и на сегодняшний день является очень послушной породой, которая умела в различных собачьих видах спорта, таких как отслеживание и скотоводство.

  • 10

    Йоркширский терьер

    Йоркширский терьер один из самых маленьких пород собак в мире, а также еще и один из самых симпатичных.

    Весят до 3,2 кг, рост до 23 см.

    Идеально подходит для дома, где он будет единственной собакой. Йорки надежны, заботливы, умны, бесстрашны и отличные сторожевые псы.

"Один на миллион": самые редкие породы собак в мире

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Экология, Собаки, Породы собак, маленькие породы собак.
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