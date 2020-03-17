Братья наши меньшие: Самые симпатичные метисы корги (Фото)

1 Корги и австралийский хилер В этом малыше даже трудно опознать что-то от корги.

2 Корги и померанский шпиц Всего три слова: он очень пушистый.

3 Корги и австралийская овчарка Абсолютно обворожительный малыш!

4 Корги и боксер Очень редкий микс пород, но и такое бывает.

5 Корги и самоед Темные глаза на фоне темного пушистого "пальто".

6 Корги и немецкая овчарка Благородный наклон головы и очень смышленые глазки.

7 Корги и австралийская овчарка Симпатичная маленькая собачка, которой не страшен снег и холод.

8 Корги и австралийская овчарка Ну чем не плюшевый мишка?

9 Корги и шетландская овчарка (шелти) Одно подмигивание и ваше сердце разбито.

10 Корги и далматинец Чудесный пятнистый корги.

11 Корги и чау-чау Думали увидеть более пухленькую собачку? Но эта тоже очень симпатичная.

12 Корги и борзая Когда собака-сарделька становится собакой-салями.

13 Корги и немецкая овчарка Охранник и компаньон в одном лице.

14 Корги и бигль Этот парень выглядит очень озорным.

15 Корги и австралийская овчарка Умилительность зашкаливает.

16 Корги и шетландская овчарка (шелти) Неимоверно симпатичный малыш.

17 Корги и аляскинский маламут Вот это действительно благородный хвост! Да и сам пес явно очень воспитанный и сдержанный.

18 Корги и мопс Коргомопс или мопсокорги? Очень забавное и милое сочетание.

19 Корги и цвергшнауцер Изумительно компактный песик!

20 Корги и золотистый ретривер Возможно, не самый плохой вариант ретривера.

21 Корги и сибирский хаски Выглядит как миниатюрный волк.

22 Корги и лабрадор-ретривер Только посмотрите на эти большие заостренные уши!

23 Корги и золотистый ретривер Взгляните на эти грустные щенячьи глазки! Разве можно отказать такой собачке?

24 Корги и шиба-ину Очень серьезный пес, который что-то задумал.