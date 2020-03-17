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Братья наши меньшие: Самые симпатичные метисы корги (Фото)

Смотрите фото (26)
Братья наши меньшие: Самые симпатичные метисы корги (Фото)
09:54 Сегодня Телеграф lapyhvost.umoritelno.com Фото: pixabay.com

Новости экологии:У всех есть свои предпочтения в таком вопросе, как порода собак. Например, весьма популярные корги – это сама красота и прелесть на маленьких коротких ножках.

  • 1

    Корги и австралийский хилер

    В этом малыше даже трудно опознать что-то от корги.

  • 2

    Корги и померанский шпиц

    Всего три слова: он очень пушистый.

  • 3

    Корги и австралийская овчарка

    Абсолютно обворожительный малыш!

  • 4

    Корги и боксер

    Очень редкий микс пород, но и такое бывает.

  • 5

    Корги и самоед

    Темные глаза на фоне темного пушистого "пальто".

  • 6

    Корги и немецкая овчарка

    Благородный наклон головы и очень смышленые глазки.

  • 7

    Корги и австралийская овчарка

    Симпатичная маленькая собачка, которой не страшен снег и холод.

  • 8

    Корги и австралийская овчарка

    Ну чем не плюшевый мишка?

  • 9

    Корги и шетландская овчарка (шелти)

    Одно подмигивание и ваше сердце разбито.

  • 10

    Корги и далматинец

    Чудесный пятнистый корги.

  • 11

    Корги и чау-чау

    Думали увидеть более пухленькую собачку? Но эта тоже очень симпатичная.

  • 12

    Корги и борзая

    Когда собака-сарделька становится собакой-салями.

  • 13

    Корги и немецкая овчарка

    Охранник и компаньон в одном лице.

  • 14

    Корги и бигль

    Этот парень выглядит очень озорным.

  • 15

    Корги и австралийская овчарка

    Умилительность зашкаливает.

  • 16

    Корги и шетландская овчарка (шелти)

    Неимоверно симпатичный малыш.

  • 17

    Корги и аляскинский маламут

    Вот это действительно благородный хвост! Да и сам пес явно очень воспитанный и сдержанный.

  • 18

    Корги и мопс

    Коргомопс или мопсокорги? Очень забавное и милое сочетание.

  • 19

    Корги и цвергшнауцер

    Изумительно компактный песик!

  • 20

    Корги и золотистый ретривер

    Возможно, не самый плохой вариант ретривера.

  • 21

    Корги и сибирский хаски

    Выглядит как миниатюрный волк.

  • 22

    Корги и лабрадор-ретривер

    Только посмотрите на эти большие заостренные уши!

  • 23

    Корги и золотистый ретривер

    Взгляните на эти грустные щенячьи глазки! Разве можно отказать такой собачке?

  • 24

    Корги и шиба-ину

    Очень серьезный пес, который что-то задумал.

  • 25

    Корги и сибирский хаски

    Самый очаровательный и развеселый щенок.

Десять самых маленьких пород собак в мире

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Собаки, Животные, Породы собак, Корги, Метисы корги.
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