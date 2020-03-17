Братья наши меньшие: Самые симпатичные метисы корги (Фото)

Корги и австралийский хилер
В этом малыше даже трудно опознать что-то от корги.
Корги и померанский шпиц
Всего три слова: он очень пушистый.
Корги и австралийская овчарка
Абсолютно обворожительный малыш!
Корги и боксер
Очень редкий микс пород, но и такое бывает.
Корги и самоед
Темные глаза на фоне темного пушистого "пальто".
Корги и немецкая овчарка
Благородный наклон головы и очень смышленые глазки.
Корги и австралийская овчарка
Симпатичная маленькая собачка, которой не страшен снег и холод.
Корги и австралийская овчарка
Ну чем не плюшевый мишка?
Корги и шетландская овчарка (шелти)
Одно подмигивание и ваше сердце разбито.
Корги и далматинец
Чудесный пятнистый корги.
Корги и чау-чау
Думали увидеть более пухленькую собачку? Но эта тоже очень симпатичная.
Корги и борзая
Когда собака-сарделька становится собакой-салями.
Корги и немецкая овчарка
Охранник и компаньон в одном лице.
Корги и бигль
Этот парень выглядит очень озорным.
Корги и австралийская овчарка
Умилительность зашкаливает.
Корги и шетландская овчарка (шелти)
Неимоверно симпатичный малыш.
Корги и аляскинский маламут
Вот это действительно благородный хвост! Да и сам пес явно очень воспитанный и сдержанный.
Корги и мопс
Коргомопс или мопсокорги? Очень забавное и милое сочетание.
Корги и цвергшнауцер
Изумительно компактный песик!
Корги и золотистый ретривер
Возможно, не самый плохой вариант ретривера.
Корги и сибирский хаски
Выглядит как миниатюрный волк.
Корги и лабрадор-ретривер
Только посмотрите на эти большие заостренные уши!
Корги и золотистый ретривер
Взгляните на эти грустные щенячьи глазки! Разве можно отказать такой собачке?
Корги и шиба-ину
Очень серьезный пес, который что-то задумал.
Корги и сибирский хаски
Самый очаровательный и развеселый щенок.