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Этот вирус принес и что-то прекрасное: В опустевшую Венецию приплыли дельфины

Этот вирус принес и что-то прекрасное: В опустевшую Венецию приплыли дельфины
08:29 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Объявленный в Венеции карантин очистил каналы. В них вернулись птицы и даже дельфины.

Вспышки коронавируса временно улучшили экологию в отдельных районах Земли, и в Венецию впервые за десятки лет приплыли дельфины.

Пока Италия закрыта на карантин, и туризм временно замер, в Венецию наведались особенные гости. Местные жители заметили то и дело приплывающих в город дельфинов.

"Их не видели, минимум, 60 лет, — взволнованно написал в своем твиттере один из венецианцев, — Все дело в воде. Она стала чище после запрета выходить из дома. Некому пользоваться речными трамваями и моторными лодками, которые загрязняют каналы".

Официальные лица также отмечают улучшение экологической обстановки в городе. Однако не спешат говорить об устранении загрязняющих воду химических соединений.

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"Из-за того, что суда перестали ходить по каналам, осадок остается на дне. В этом причина прозрачности воды, — сообщает Пьерпаоло Кампострини, управляющий директор Консорциума по управлению научными исследованиями в Венецианской лагуне, — А вот воздух загрязнен намного меньше, чем до карантина".

Снижение вредных выбросов в атмосферу и очищение воздуха от транспортных и промышленных газов отмечают и в других регионах мира. Эксперты предрекают, что в мае будет достигнут рекорд по минимальным выбросам угарного и углекислого газа за последние 10 лет. По мере отступления коронавируса и активации мировой экономики, выбросы вновь усилятся.

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Экология, Дельфины, Животные, Венеция, Коронавирус.
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