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Среда, 18.03.2020
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Необычное природное явление зафиксировано в Антарктиде (Фото)

Необычное природное явление зафиксировано в Антарктиде (Фото)
08:48 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Небольшое озеро расположено недалеко от станции Палмер, очень близко к океану.

Ученые были полностью сбиты с толку, когда водоем возле станции Палмер стал ярко-фиолетовым за ночь…

Скотт Хоталинг, наткнулся на таинственный фиолетовый пруд во время работы на острове у берегов Антарктиды.

Этот остров, который известен как важная среда обитания птиц для пингвинов.

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Как сообщалось ранее, древние похожие на папоротник животные, известные как Rangeomorphs, возможно, не были одиноки. Филаменты, обнаруженные в скалах, которым пол миллиарда лет, позволяют предположить, что скопления этих ранних животных были соединены друг с другом сетью тонких волокон.

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Экология, Озера, Антарктида.
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