Мухе-дрозофиле стерли память: в будущем это поможет избавляться от травмирующих воспоминаний

Новости науки:Исследователи из Японии стерли память мухе-дрозофиле, на несколько дней оставив насекомое в темноте.

Ученые из Токийского университета обнаружили, что мухи-дрозофилы теряют часть долговременной памяти о травмирующем событии при длительном нахождении в темноте. Это первое подтверждение того, что свет играет важную роль в поддержании памяти насекомых. Команда также смогла определить конкретный молекулярный механизм, ответственный за этот эффект. Ученые заявили, что в других условиях долгосрочную память трудно стереть, но эта работа может привести к новым методам лечения.

Исследователи объяснили, что особенно шокирующее событие может быть консолидировано в долгосрочной памяти, в результате чего синтезируются новые белки и изменяются нейронные цепи в мозге. Такие воспоминания могут быть разрушительными, вызывая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Однако, с физиологической точки зрения, сохранение памяти — это активный процесс, который требует постоянной клеточной перестройки и обновления организма.

Японские ученые провели эксперимент — если самец мухи-дрозофила долго не спаривается, то это закрепляется в долговременной памяти. Со временем такая особь перестает ухаживать за самками. Команда обнаружила, что если такую муху два дня держать в темноте, она забывает о травме и ведет себя как обычно.

Так исследователи смогли выяснить, что свет окружающей среды каким-то образом изменил сохранение долговременной памяти. Чтобы подтвердить свои выводы, биологи сосредоточились на белке (PDF). Он находится в головном мозге мухи и реагирует на свет. Там они обнаружили, что PDF связан с белком, который отвечает за память и обучение.

Травмирующие переживания очень трудно забыть, они могут серьезно ухудшить качество жизни. Но открытия команды показали, что эти воспоминания, на самом деле, могут быть в значительной степени подвержены влиянию факторов окружающей среды в живых организмах. Это может открыть новые возможности для лечения травм жертвы и даже возможность стереть травмирующие воспоминания.