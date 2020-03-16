Скачать
Понедельник, 16.03.2020
Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)
Коронавирус в Украине: Зеленский призвал Кабмин принять девять мер по сдерживанию эпидемии (Видео)
"Вам грубо врут": Кулеба просит воздержаться от путешествий за границу (Видео)
"Вам грубо врут": Кулеба просит воздержаться от путешествий за границу (Видео)
Бой сына Кости Цзю и обидчика Пакьяо перенесен
Бой сына Кости Цзю и обидчика Пакьяо перенесен
iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора
iPhone 12 будет мощнее своего предшественника: результаты тестирования процессора

Мухе-дрозофиле стерли память: в будущем это поможет избавляться от травмирующих воспоминаний

Мухе-дрозофиле стерли память: в будущем это поможет избавляться от травмирующих воспоминаний
18:19 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости науки:Исследователи из Японии стерли память мухе-дрозофиле, на несколько дней оставив насекомое в темноте.

Ученые из Токийского университета обнаружили, что мухи-дрозофилы теряют часть долговременной памяти о травмирующем событии при длительном нахождении в темноте. Это первое подтверждение того, что свет играет важную роль в поддержании памяти насекомых. Команда также смогла определить конкретный молекулярный механизм, ответственный за этот эффект. Ученые заявили, что в других условиях долгосрочную память трудно стереть, но эта работа может привести к новым методам лечения.

Исследователи объяснили, что особенно шокирующее событие может быть консолидировано в долгосрочной памяти, в результате чего синтезируются новые белки и изменяются нейронные цепи в мозге. Такие воспоминания могут быть разрушительными, вызывая посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР). Однако, с физиологической точки зрения, сохранение памяти — это активный процесс, который требует постоянной клеточной перестройки и обновления организма.

Японские ученые провели эксперимент — если самец мухи-дрозофила долго не спаривается, то это закрепляется в долговременной памяти. Со временем такая особь перестает ухаживать за самками. Команда обнаружила, что если такую муху два дня держать в темноте, она забывает о травме и ведет себя как обычно.

Так исследователи смогли выяснить, что свет окружающей среды каким-то образом изменил сохранение долговременной памяти. Чтобы подтвердить свои выводы, биологи сосредоточились на белке (PDF). Он находится в головном мозге мухи и реагирует на свет. Там они обнаружили, что PDF связан с белком, который отвечает за память и обучение.

Почти неуязвимы: на бразильских жаб не действует яд скорпионов

Травмирующие переживания очень трудно забыть, они могут серьезно ухудшить качество жизни. Но открытия команды показали, что эти воспоминания, на самом деле, могут быть в значительной степени подвержены влиянию факторов окружающей среды в живых организмах. Это может открыть новые возможности для лечения травм жертвы и даже возможность стереть травмирующие воспоминания.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Память, Ученые, Наука, Муха, Темнота, Муха-дрозофила, Дрозофила.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Один на миллион": самые редкие породы собак в мире
02 Нардепы фракции "Слуга народа" обратились к главе СНБО с просьбой уволить Сивохо: обращение подписали уже 19 депутатов
03 Вселенная дает ответы: психологический тест, который поможет их узнать
04 Одесса закрывает все магазины, кроме продуктовых и аптек
05 Польза исключается: 4 самых бесполезных каши
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Хроника коронавируса: данные за 16 марта (Фото, Видео)
Убийство Гандзюк: в СБУ сообщили, что Левин прибыл в Украину (Фото)
Убийство Гандзюк: в СБУ сообщили, что Левин прибыл в Украину (Фото)
Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent &quot;пробил&quot; отметку в $30 за баррель
Нефтяной рынок стремительно падает на фоне пандемии COVID-19: Brent "пробил" отметку в $30 за баррель
&quot;Здоровье - главный приоритет&quot;: ежегодный концерт участников Евровидения 2020 не состоится
"Здоровье - главный приоритет": ежегодный концерт участников Евровидения 2020 не состоится
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь