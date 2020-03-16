Выдерживают десятки укусов: бразильские жабы неуязвимы к яду желтых скорпионов

Новости науки:Увеличение популяции бразильских жаб позволит сократить численность скорпионов и уменьшить число людей, которые от них страдают.

Желтый скорпион вида Tityus serrulatus считается одним из самых опасных в Бразилии — и с каждым годом как численность его популяции, так и укусов, растет. Ученые считают, что эти паукообразные распространились на все районы Бразилии и на соседние страны благодаря тому, что их самки могут давать потомство без процесса спаривания.

Другой причиной постоянного увеличения численности Tityus serrulatus является недостаток хищников — ими должны питаться жабы, однако ученые до сих пор точно не знают, едят ли они скорпионов и какова устойчивость земноводных к яду.

Исследование ученых из Института Бутантан опубликовано в журнале Toxicon.

В новом исследовании ученые следили за жабами вида Rhinella icterica: а частности, они изучили реакцию земноводных на скорпионов, а затем ввели им разные дозы яда. Половина жаб получила летальную для мышей дозу (то есть яд от двух укусов скорпионов),а оставшиеся — в пять раз больше яда.

Эксперимент показал, что жабы воспринимают скорпионов как добычу и пытаются поймать их. Однако укусы скорпионов — даже если их было больше 10 — не оказали на них никакого отравляющего действия.

Исследователи отмечают, что для сокращения популяции скорпионов на территории Бразилии необходимо сохранить и увеличить численность жаб. Сейчас их естественная среда обитания нарушается в результате вырубки деревьев.