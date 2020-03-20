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Уровень мирового океана из-за таяния ледников Гренландии поднялся на 2,2 мм

Уровень мирового океана из-за таяния ледников Гренландии поднялся на 2,2 мм
14:47 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Гренландии оказалось достаточно для подъема глобального уровня моря на 2,2 мм только за 2 месяца.

Анализ спутниковых данных НАСА показал гигантскую потерю льда — 600 млрд тонн, поскольку Арктика пережила самый жаркий год за всю историю наблюдений.

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвине подсчитали, что минимальный годовой объем морского льда в регионе стал вторым по величине за все время ведение записей. Лед отражает солнечный свет, когда он тает, темная поверхность под ним поглощает больше тепла, вызывая ускорение таяния.

Как сообщалось ранее, Гренландия и Антарктика в 6 раз быстрее теряют запасы льда, чем 30 лет назад.

В Антарктиде зафиксировали странное явление (Фото)

Потеря наземных ледников напрямую вызывает рост уровня морей, подвергая опасности прибрежные города и поселки по всему миру. Гляциологи сообщили, что ледяной щит Гренландии терял в среднем 268 млрд тонн льда в период с 2002 по 2019 год, поэтому утрата 600 млрд тонн всего за несколько месяцев стала катастрофической.

Исследования показали, что Антарктида также стремительно теряет ледяные запасы. В западной части Антарктиды массовые потери льда не особенно заметны, что является очень плохой новостью для повышения уровня моря. Но в атлантическом секторе восточной Антарктиды наблюдается некоторый прирост льда, вызванный увеличением количества снегопадов, что помогает смягчить потерю ледников, которая отмечена в последние 20 лет в других частях континента.

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Экология, Океан, Уровень моря, Таяние ледников Гренландии, Ледников.
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