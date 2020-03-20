Как уберечь своего питомца во время пандемии коронавируса: советы зоозащитников

Новости экологии:Рекомендуется придерживаться с животными тех же мер предосторожности и гигиены, что и с людьми.

Распространение опасного коронавируса в мире также повлияло и на владельцев животных.

Недавнее сообщение о собаке с позитивным тестом на коронавирус в Китае повлекло волну паники и массовые отказы от собак и кошек. Однако 13 марта Всемирная организация здоровья (ВОЗ) уточнила, что на данный момент свидетельств заражения людей домашними питомцами или проявления у них симптомов болезни нет. Сейчас ВОЗ склоняется к версии, что вирус попал в тело собаки от ее заболевших хозяев, но при этом не передать его дальше, ни заболеть сама она не может.

Шелли Ранкин, микробиолог из Университета Пенсильвании рекомендует просто включить своих питомцев в семейный план по подготовке к эпидемии и придерживаться с ними тех же мер предосторожности и гигиены, что и с людьми. Более того, сайт ВОЗ рекомендует именно людям с подозрением на коронавирус носить повязки при общении с домашними питомцами, потому что главным (и пока единственным подтвержденным) источником заражения является контакт человека с человеком. "Мы пока не знаем, могут ли домашние питомцы болеть COVID-19, но стоит беречь их так же, как и остальных членов семьи. И, конечно, эпидемия - это не повод отказываться от четвероногих друзей", - отметила Ранкин.

Рекомендации о том, как подготовиться к непредвиденным ситуациям, обнародовала организация по защите животных Houston Human Society. Эти меры довольно просты: достаточный запас корма; все необходимое для быстрой эвакуации животных; своевременная вакцинация питомцев; ошейники с адресниками и чипирование.

Там отметили, что самое важное - это вовремя запастись кормом для животных. Особенно важно это для тех, чьи питомцы нуждаются в особой диете или привыкли к корму определенного класса и марки. Продуктовые магазины будут работать гарантированно, но не во всех странах корм для животных может считаться товаром первой необходимости. Обязательно изучите, чем из общедоступных продуктов можно заменить корм без вреда для животного, если он исчезнет из продажи.

"Держите под рукой переноску, поилку и небольшой запас корма. В случае, если вам придется быстро покинуть дом вместе с питомцем, у него должен быть свой "рюкзак первой необходимости". Собирайте его так, как будто собираетесь с питомцем на пикник на весь день. Положите ветпаспорт животного рядом со своими документами. Убедитесь, что все прививки были сделаны вовремя. Это может быть очень важным, если вам придется переезжать", - отметили в Houston Human Society.

Также там советуют завести для своих питомцев ошейники или другую амуницию с адресником, где будут указаны ваши контакты. "Лучше, если это будет "умный" адресник с QR-кодом, например такой как на ошейнике WAUDOG Nylon: так нашедшим потерявшееся животное будет проще связаться с его семьей. Если есть возможность вживить питомцам чип - это тоже стоит сделать", - отметили в Houston Human Society.

Вакцины от COVID-19 для животных нет. При этом, от некоторых других штаммов коронавирусов животных действительно прививают. Эти заболевания не передаются людям, переносятся питомцами легко и в основном связаны с расстройствами желудка. Вакцина от коронавирусов животных не имеет отношения к COVID-19

Если ваши любимцы привыкли к выгулу, не стоит отказываться от него во время карантина. Лучше, если это будет делать молодой член семьи с хорошим иммунитетом - все же, улица остается зоной риска, даже, когда людей там немного.

Гулять лучше понемногу и в хорошо знакомых местах. Нужно избегать контакта своего питомца с другими людьми и животными: лучше использовать игрушку или тренировочный снаряд. Это даст животному полноценную эмоциональную и физическую нагрузку и заменит долгий моцион.

ВОЗ рекомендует ограничить тактильный контакт с животными, особенно с теми, кто гуляет на улице. Не позволяйте питомцам прикусывать или облизывать вас, постарайтесь не гладить их слишком часто и обязательно мойте после этого руки.

Несмотря на гуляющие по Сети фото собак в специальных респираторах - надевать их на животных не стоит. Маска не защищает от заражения. Она нужна, чтобы снизить заразность уже заболевшего человека.

К одежде животных стоит относиться так же, как к своей верхней одежде после прогулки. Обязательно мойте лапы своему питомцу сразу же по приходу с улицы. Полностью купать собак рекомендуется раз в месяц (в случае крайней необходимости - не чаще раза в неделю, с использованием специального собачьего, или детского увлажняющего шампуня, максимально щадяще, чтобы не пересушить кожу). Хорошим выходом может стать курточка или комбинезон, которая позволит уменьшить площадь тела животного, контактирующую со внешней средой. Курточку стоит снимать сразу на пороге и тщательно мыть между прогулками.