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Засухи не будет: создан алгоритм, который поможет избежать недостатка осадков

Засухи не будет: создан алгоритм, который поможет избежать недостатка осадков
09:58 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Алгоритм ученых из Университета Иллинойса на основе спутниковых данных помогает избежать засуху.

Новая система картографирования с высоким разрешением BESS-STAIR представляет собой спутниковую биофизическую модель, которая объединяет водные, углеродные и энергетические циклы растений. Ее разработали исследователи Центра перспективных инноваций в области биоэнергетики и биопродуктов (CABBI) при Университете Иллинойса. Систему протестировали на 12 участках по всей территории США, ее оценки достигли самых высоких показателей за всю историю академических исследований.

"BESS-STAIR обладает огромным потенциалом для того, чтобы стать надежным инструментом для управления водными ресурсами в сельском хозяйстве по всему миру", — отметили исследователи.

Традиционные методы оценок в значительной степени опираются на данные теплового излучения, измеряя температуру полотна растений и почвы в результате испарения. Но у этих методов есть два недостатка: спутники не могут собирать данные о температуре поверхности в пасмурные дни. И данные о температуре не очень точны, что, в свою очередь, влияет на суммарные оценки испарения.

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Вместо этого команда CABBI сосредоточилась на углеродных, водных и энергетических циклах. Модель BESS-STAIR сначала оценивает уровень фотосинтеза, затем — количество входящего и исходящего углерода и воды. Это позволит понять какое количество воды необходимо в конкретном регионе, чтобы растения не погибли.

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Экология, Засуха, Алгоритм, BESS-STAIR.
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