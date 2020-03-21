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Дела обстоят еще хуже: озоновый шар разрушается выбросами газов быстрее, чем предполагалось

Дела обстоят еще хуже: озоновый шар разрушается выбросами газов быстрее, чем предполагалось
18:49 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Найден источник выбросов опасных газов, разрушающих озоновый слой.

Ученые из Массачусетского технологического института заявили о том, что выбросы газов, которые разрушают озоновый слой, оказались выше, чем предполагалось.

В частности, были зафиксированы выбросы хлорфторуглеродов (ХФУ), использование которых было запрещено Монреальским протоколом.

Считалось, что источниками выбросов являются нелегальные заводы в Китае, но они были закрыты, а выбросы все равно наблюдалось. Теперь же исследователям удалось найти их источник.

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Оказалось, что ХФУ могут источаться старым оборудованием, например, системами охлаждения и холодильниками, которые были изготовлены до их запрета, а также строительной изоляционной пеной. Они не были утилизированы, поскольку считалось, что их вклад в увеличение концентрации ХФУ будет незначительным.

Теперь же оказалось, что утечка ХФУ-11 и ХФУ-12, если ее не остановить, отложит восстановление озонового слоя на шесть лет, а в атмосферу поступит эквивалент девяти миллиардов тонн углекислого газа.

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Оказалось также, что ХФУ-113 выбрасывается в атмосферу со скоростью семи миллиардов грамм в год, что сравнимо с максимальными выбросами ХФУ-11 несколько лет назад.

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Газ, Озоновый слой, Углекислый газ, Выбросы газов, ХФУ.
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