Скачать
Суббота, 14.03.2020
Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
Жгли файеры и пели гимн: более тысячи добровольцев собрались под посольством РФ в Киеве (Видео)
ЦОЗ: Только две области имеют быстрые тесты на коронавирус
ЦОЗ: Только две области имеют быстрые тесты на коронавирус
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Усик рассказал о взаимоотношениях с братьями Кличко
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV
Dongfeng рассекретил экстерьер своего нового кроссовера Yixuan RV

Ожидается жара, из-за которой пострадают 1,2 миллиарда человек

Ожидается жара, из-за которой пострадают 1,2 миллиарда человек
20:39 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек. К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США.

При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, на который сейчас проживает 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса - пострадают 800 миллионов. Если температура повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.

При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Шестое массовое вымирание не остановить: человечество переживает очередное глобальное потепление

Как сообщалось ранее, эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет "самыми жаркими за всю историю наблюдений".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Жара, Прогноз, Глобальное потепление, Климат.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Не можете выбрать щенка? Топ-10 самых дружелюбных пород собак
02 Дождь, ветер и морозы: в каких областях похолодает
03 Срыв презентации Сивохо: суд избрал меру пресечения всем задержанным
04 Президент провел перестановки среди чиновников СБУ
05 Украинские консульства прекращают прием граждан
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Минздраве назвали &quot;самый эффективный способ&quot; борьбы с коронавирусом
В МОЗ назвали "самый эффективный способ" борьбы с Covid-19
Коронавирус: Трамп сдал анализы
Коронавирус: Трамп сдал анализы
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Обстрел американской базы в Ираке: ранены пять человек
Звезды &quot;Сумерек&quot; появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Звезды "Сумерек" появились на вечеринке в Лос-Анджелесе (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь