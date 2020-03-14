Ожидается жара, из-за которой пострадают 1,2 миллиарда человек

Новости экологии:Планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Тепловой стресс из-за сильной жары и влажности с учетом текущих выбросов парниковых газов будет ежегодно затрагивать районы, в которых в настоящее время проживают 1,2 миллиарда человек. К такому выводу пришли исследователи из Ратгерского университета в США.

При повышении глобальной температуры на 1,5 градуса относительно доиндустриальной эпохи экстремальная жара настигнет районы, на который сейчас проживает 500 миллионов человек. Если показатель увеличится на два градуса - пострадают 800 миллионов. Если температура повысится на три градуса, что возможно уже к 2100 году, перегреву будут подвержены 1,2 миллиарда человек.

При этом планета уже нагрелась примерно на 1,2 градуса выше уровня конца XIX века.

Как сообщалось ранее, эксперты Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет "самыми жаркими за всю историю наблюдений".