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Рекордное количество: популяция бабочек значительно увеличилась

Рекордное количество: популяция бабочек значительно увеличилась
16:28 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Исследование, проведенное учеными из Объединенного комитета по охране природы, показало, что популяцию бабочек в этот период стала рекордной за 22 года.

По подсчетам ООН, к 2050 году на Земле вымрет почти 1 млн видов животных, в том числе огромное количество насекомых. Уже сейчас 75% суши, 40% океана и 50% речных вод "демонстрируют деградацию из-за деятельности человека".

В основном это связано с выбросами парниковых газов. По данным организации, с 1980 года уровень антропогенных выбросов увеличился в два раза — это привело к повышению средней температуры на Земле минимум на 0,7 °С.

Однако некоторые виды выигрывают от повышения температуры. Мониторинг 3 014 участков на территории Великобритании, проведенный учеными, показал, что летом 2019 года было удачным для размножения некоторых видов бабочек, но лучше всего чувствовали себя репейницы.

Представители этого типа мигрирующих чешуекрылых прилетели в Великобританию из Африки в количестве, превышающем все зарегистрированные показатели с 1996 года.

Животные, которых за 40 лет стало в два раза меньше по вине человека

Исследователи отмечают, что увеличение популяции бабочек говорит о том, что их вымирание происходит не так стремительно, как считали ученые. Некоторые виды чешуекрылых, напротив, переживают новый этап развития.

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Экология, Климат, Бабочки, Популяция.
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