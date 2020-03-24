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Под морским дном обнаружили огромный запас пресной воды (Фото)

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Под морским дном обнаружили огромный запас пресной воды (Фото)
13:20 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Система пресных подводных водоемов находится на глубине всего 20 метров от морского дна.

Огромные запасы пресной воды найдены у побережья Южного острова Новой Зеландии. Используя комбинацию методов сейсмологии и сканирования электромагнитных волн, ученые смогли создать трехмерную карту водоносного горизонта под морским дном.

Точный объем еще не рассчитан, но исследователи полагают, что там может быть до 2 000 кубических километров пресной воды — это сопоставимо в 800 миллионами бассейнов олимпийского размера и больше, чем озеро Онтарио.

Морские водоносные горизонты встречаются по всему миру, но они не слишком распространены. В данном случае большая часть воды скопилась в течение последних трех ледниковых периодов.

Открытие не было сделано случайно: пробы, взятые в 2012 году в акватории портового города Тимару, показали, что концентрация соли в воде меньше ожидаемого. В 2017 году были начаты целенаправленные поиски, увенчавшиеся успехом.

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Водоносный горизонт оказался на удивление неглубок: всего в 20 метрах ниже морского дна. Предположительно, он тянется на 60 километров. Его расположение крайне удачно: регион Кентербери страдает от нехватки воды. Огромный резервуар может помочь в борьбе с засухами и поможет смягчить последствия изменения климата.

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Экология, Новая Зеландия, Море, Озера, Морское дно, Пресные воды, Запас пресной воды.
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