Разлагается в морской воде: в Японии создали пластик из крахмала и целлюлозы

Японские ученые из Университета Осаки представили биоразлагаемый пластик, сделанный из растений. Об этом пишет New Atlas.
Сейчас в мире существует несколько типов биоразлагаемого пластика, однако у них есть несколько недостатков — они хуже по сравнению с обычным пластиком, их производство в несколько раз дороже обычного, и продукты из них можно производить в ограниченном количестве.
Кроме того, специалисты Greenpeace отмечают, что биоразлагаемые полимеры продолжают вредить природе и не спасут планету от пластикового загрязнения, поскольку оксоразлагаемые пакеты распадаются на пластик, а пакеты из кукурузы не разлагаются в условиях свалки.
Японские ученые сделали альтернативный тип биоразлагаемого пластика из целлюлозных нановолокон и крахмала. Пакеты из этого полимера имеют водостойкость и высокую прочность, однако разлагаются при длительном нахождении в условиях морской воды.
Кроме того, при производстве этого типа пластика не используется нефть, а значит не выделяются парниковые газы.
По словам ученых, в ближайшее время они собираются запустить массовое производство своих пакетов и из крахмала.
Изображение нового типа пластика в морской воде:
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