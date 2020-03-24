Загрязнение светом поражает рыб и зоопланктон в Арктике

Новости экологии:Искусственный свет во время полярной ночи нарушает поведение арктических рыб и зоопланктона на глубине до 200 м.

Арктическая полярная ночь — это период, во время которого Cолнце остается за горизонтом в течение всего 24-часового цикла. В это время в Арктике темно: до сих пор считалось, что то недостаток света заставляет морские организмы бездействовать в этот период.

Тем не менее, ученые уже знали, что во время полярной ночи жизнь в море не замирает — наблюдения показали, что птицы продолжают охотиться за рыбой и зоопланктоном, который обладает свойствами боиолюминисцентности.

В новом исследовании ученые определили, сколько свет требуется морским организмом, чтобы изменить их поведение в этот период. Работа показала, что некоторые животные становятся активнее при облучении светом, интенсивность которого составляет всего одну миллионную часть дневного. К ним относятся клетки водорослей, которые при облучении быстро переходят в фотоактивное состояние.

"Мы смогли задокументировать регулируемые светом биологические процессы, которые все еще продолжаются в течение полярной ночи. Многие виды рыб и зоопланктона остаются активными и мигрируют вертикально в толще воды в течение 24 часов. Эти миграции полностью регулируются небольшими изменениями солнечного или лунного света. Даже свет исследовательского судна или судна, оценивающего размер запаса зоопланктона и рыбы, может воздействовать на организмы на глубине до 200 метров ниже поверхности океана" - Йорген Берге, ведущий автор исследования.