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Загрязнение светом поражает рыб и зоопланктон в Арктике

Загрязнение светом поражает рыб и зоопланктон в Арктике
17:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Искусственный свет во время полярной ночи нарушает поведение арктических рыб и зоопланктона на глубине до 200 м.

Арктическая полярная ночь — это период, во время которого Cолнце остается за горизонтом в течение всего 24-часового цикла. В это время в Арктике темно: до сих пор считалось, что то недостаток света заставляет морские организмы бездействовать в этот период.

Тем не менее, ученые уже знали, что во время полярной ночи жизнь в море не замирает — наблюдения показали, что птицы продолжают охотиться за рыбой и зоопланктоном, который обладает свойствами боиолюминисцентности.

В новом исследовании ученые определили, сколько свет требуется морским организмом, чтобы изменить их поведение в этот период. Работа показала, что некоторые животные становятся активнее при облучении светом, интенсивность которого составляет всего одну миллионную часть дневного. К ним относятся клетки водорослей, которые при облучении быстро переходят в фотоактивное состояние.

Под морским дном обнаружили огромный запас пресной воды (Фото)

"Мы смогли задокументировать регулируемые светом биологические процессы, которые все еще продолжаются в течение полярной ночи. Многие виды рыб и зоопланктона остаются активными и мигрируют вертикально в толще воды в течение 24 часов. Эти миграции полностью регулируются небольшими изменениями солнечного или лунного света. Даже свет исследовательского судна или судна, оценивающего размер запаса зоопланктона и рыбы, может воздействовать на организмы на глубине до 200 метров ниже поверхности океана" - Йорген Берге, ведущий автор исследования.

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Экология, Арктика, Загрязнение, Рыбы, Загрязнение светом.
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