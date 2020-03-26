Микропластик "очень плохо" влияет на морских рыб

Новости экологии:Микропластик повреждает жабры рыб и увеличивает количество икры у них.

Человечество производит огромное количество пластика — в 2015 году этот показатель составлял 400 млн тонн в год, а к 2025 году производство удвоится. По оценкам ученых, ежегодно в океан поступает 8 млн тонн пластиковых отходов. Однако авторы исследования отмечают, что это количество может оказаться только 1% от реального объема ежегодного загрязнения.

Биологи уже доказали, что микроскопические частицы, на которые распадается пластик, наносят вред морской жизни — многие животные и растения принимают их за пищу, а затем погибают или страдают различными заболеваниями.

Микропластик был обнаружен в организме каждого морского млекопитающего, изученного в ходе недавнего исследования в Великобритании. В 2017 году выяснилось, что частицы пластика содержатся в водопроводной воде по всему миру — их употребляют в пищу жители Европы, Японии и России.

В ходе новой работы исследователи изучили влияние микропластика на рыб. Ученые провели серию экспериментов над японской медакой (Oryzias latipes). Это вид, который мечет икру ежедневно — это сильно упрощает исследование влияния микропластика на его репродуктивные функции.

27 пар рыб были разделены на несколько групп — две из них содержались в аквариумах с высоким количеством микроскопических частиц полиэстера в воде, еще две группы находились в аквариумах с чистой водой.

В каждый аквариум экспериментальной группы исследователи ежедневно добавляли по тысяче волокон на литр воды с учетом удаляемых с фекальными массами частиц. Спустя три недели ученые выяснили, что волокна микропластика вызвали у рыб из экспериментальной группы острые изменения в жабрах и кишечнике. Это, вероятно, уменьшило поступление кислорода и сделало рыб менее защищенными перед хищниками.

Кроме того, у самок резко увеличилось количество выделяемой икры. Это значит, что микроволокна негативно повлияли на эндокринную и репродуктивную системы рыб.