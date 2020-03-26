Подводные "лавины": как микропластик попадает океанические глубины

Новости экологии:Потоки после осадков переносят микропластик в глубины океанов

Совместное исследование университетов из Манчестера и Утрехта показало, что потоки после осадков переносят микропластик в глубины океанов. Это позволит понять, как частицы пластика влияют на морские организмы.

Исследование показало, что самые крупные на Земле потоки могут переносить микропластик на десятки километров. Эти данные могут помочь предсказать расположение будущих "точек скопления" микропластика. Это, в свою очередь, может показать, как эти мелкие частицы воздействует морскую флору и фауну.

Исследователи отметили, что ежегодно в океаны выбрасывается более 10 млн. тонн пластика. Считается, что около 99% из них находится в глубоководных районах, часто накапливаясь в подводных каньонах. Однако ранее было неизвестно, как микропластик может попадать в моря и океаны с суши. Новые исследования же детально показали, что микропластик также может перемещаться потоками после осадков.

Распределение различных видов пластика на морском дне имеет важное значение, поскольку размер и тип пластиковых частиц определяет, каким образом токсины накапливаются на поверхности. Кроме того, теперь можно посчитать вероятность того, какие животные могут копить в себе частицы этого пластика и как это влияет на их организм.

Следующие этапы исследований будут включать отбор проб и мониторинг глубоководных подводных каньонов. Так ученые хотят понять, насколько их исследование можно применить к подводным природным системам и их воздействию на глубоководные экосистемы.

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