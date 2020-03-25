Вода поднимется на полтора метра: тревожные прогнозы о последствиях таяния самого глубокого ледника в Антарктике

Новости экологии:Если лед в каньоне полностью растает, то средний уровень моря поднимется полтора метра.

В Восточной Антарктике начал таять самый глубокий ледник в мире. Об этом сообщает ВВС.

Как сообщается, каньон Денман в Восточной Антарктике - самое глубокое на Земле ущелье, которое достигает 3500 метров ниже уровня моря. Каньон заполнен сверху донизу льдом, который, как говорят в NASA, обладает значительной уязвимостью к таянию.

Отступающие и истончающиеся участки ледника позволяют предположить, что он разрушается в результате проникновения в теплую океанскую воду.

Ученых очень беспокоит эта тенденция, так как если лед в каньоне полностью растает, то средний уровень моря поднимется полтора метра.

"Как быстро это может произойти? Трудно сказать, поскольку в игру вступают многие факторы, например, узость канала, по которому отступает Денман, может замедлить отступление", - объясняют ученые.

Как отмечается, большая часть потерь льда в Антарктиде происходит на западе континента. Ледники в Восточной Антарктиде, как правило, считаются стабильными и спокойными.

Напомним: