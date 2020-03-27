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У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
Массовое вымирание рифов у берегов Австралии (Фото)

У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)

У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)
20:25 Сегодня Телеграф www.unian.net Фото: pixabay.com

Новости экологии:Отмирание рифов прослеживается на разных участках и с разной интенсивностью.

Потепление морской воды, особенно в феврале этого год, ученые считают причиной масштабной гибели кораллов самого большого на планете рифа.

Умершие кораллы белеют, и это хорошо заметно с воздуха: протяженные участки рифа поражены полностью, хотя есть и благополучные участки. Две трети рифа перенесли такой же ущерб в 2016 и 2017 годах, сообщает Би-би-си.

Большой барьерный риф тянется на 2300 км. Он внесен в список Всемирного наследия ввиду "огромной научной и уникальной природной ценности".

В прошлом году власти Австралии были вынуждены изменить прогнозируемый статус состояния заповедного рифа с "плохого" на "очень плохое". А 26 марта администрация заповедника заявила, что исследование с воздуха показало, что отмирание идет с разной интенсивностью на разных участках рифа. Но в целом побелевших участков больше, чем в 2016 и 2017 годах.

"Риф только начинал выздоравливать, и вот третий раунд", - сказал старший научный сотрудник заповедника Дэвид Вейхенфельд. "При глобальном изменении климата экстремальные явления, которые отражаются на кораллах, происходят чаще и усиливаются, - говорит он, - и ущерб для рифа от каждого из них усугубляется".

Состояние Мезоамериканского кораллового рифа ухудшилось
Состояние Мезоамериканского кораллового рифа ухудшилосьЧитать полностью

В предыдущие два раза отмирание коснулось двух третей территории рифа: погибли кораллы и разнообразные морские животные, для которых риф является уникальной средой обитания.

Однако наиболее популярные у туристов части Большого барьерного рифа - в центре и на севере - в этом году пострадали умеренно, говорит доктор Вейхенфельд. Это дает надежду на то, что кораллы вернутся к жизни, считает он.

"Риф - это живая, динамичная система, но когда такие удары идут один за другим, рифу всё сложнее восстанавливаться. Это глобальный сигнал к самым решительным действиям для устранения последствий изменения климата", - говорит австралийский ученый.

Большой Барьерный Риф будут восстанавливать роботы

Средняя температура на Земле уже поднялась на 1 градус Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

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Австралия, Вымирание, Большой Барьерный риф, Гибель, Риф, Коралловый риф, Дэвид Вейхенфельд.
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