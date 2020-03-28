Чем так опасны для планеты лесные пожары?

Новости экологии:Масштабные лесные пожары являются неотъемлемой частью планетарной экосистемы.

Современные наблюдения за лесными пожарами выявили влияние пожаров на химический состав атмосферы, вызванное выбросами парниковых газов: диоксида углерода, метана, оксида углерода и аэрозолей – органического углерода и сажи.

Китайским учёным на основе изучения ледников на плато Лесс удалось восстановить подробный временной ряд колебаний концентрации сажи в атмосфере на протяжении последних 2,6 млн лет. Результаты исследования опубликованы на страницах издания PNAS. По сути этот ряд представляет из себя подробную летопись масштабных лесных пожаров в течение продолжительного времени.

Дальнейшее изучение показало очень устойчивую зависимость между объёмом льда, количеством пыли и частиц сажи. Всё это в совокупности позволило предположить, что лесные пожары и климат в высокой степени взаимосвязаны.

Установлено также, что периоды пожаров высокой интенсивности находятся в противофазе количественным содержанием в атмосфере углекислого газа. Значение этой закономерности ещё предстоит определить, но уже сейчас ясно, что взаимосвязи, выявленные в этом исследовании, свидетельствуют о потенциально высокой важности лесного пожара в глобальной климатической системе.