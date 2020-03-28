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Час Земли 2020 - когда и почему стоит выключить свет

Час Земли 2020 - когда и почему стоит выключить свет
12:24 Сегодня Телеграф УНН Фото: Фейсбук

Новости экологии:Во всем мире в субботу, 28 марта, состоится Час Земли - крупнейшая мировая инициатива в поддержку сохранения планеты и устойчивого использования ее ресурсов.

Час Земли - это международное событие, призывающую людей и организации всей планеты выключить необязательный свет на час для того, чтобы привлечь внимание к экологическим проблемам.

Впервые событие было организовано в 2007 году Всемирным фондом дикой природы (World Wide Fund for Nature, WWF) в Сиднее. Его поддержали более 2 миллионов жителей Австралии и 2000 компаний, которые одновременно выключили свет на один час. Тогда, этот поступок вдохновил многие люди во всем мире на борьбу с изменением климата.

Что будет в этом году?

В 2020 году Час Земли состоится 28 марта с 20:30 до 21:30, в это время рекомендуется выключить свет в квартирах и офисах ради поддержки сохранения Земли и устойчивого использования ее ресурсов.

Инициативу Часа Земли поддерживают во всех странах мира на протяжении многих лет в это время гаснет театр Сиднея, Лондонский глаз, Колизей в Риме, египетские пирамиды и другие достопримечательности и сооружения мира.

Как Час Земли отмечают в Украине?

В Украине эту инициативу поддержали более 80 городов, сотни организаций, бизнес и учебные заведения. Так, во время Часа Земли, проходившего в прошлые годы, отключалось наружное освещение на Крещатике, возле Софийского и Михайловского соборов, возле театра оперы и балета в Одессе, Тернопольского и Луцкого замков.

Во время Часа Земли люди собирались компаниями, выходили на площади со свечами, кроме этого, часто организовывали концерты в темноте. В этом году из-за пандемии коронавируса Час Земли можно будет наблюдать дома или онлайн.

Эколог Татьяна Лампика по этому поводу считает, что для того, чтобы спасти планету такой час необходимо делать каждый день.

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"Я считаю, что такой Час Земли должна быть каждый день, потому что мы не спасем планету, если будем делать такой день один раз в год. Мы должны заботиться о нашей окружающей среде каждый день. Каждый личный наш шаг влияет на то, что происходит вокруг нас. Должно быть ответственное потребление любых вещей", - рассказывает она.

Однако, Лампика добавляет, что такой день очень важен, поскольку дает возможность многим людям возможность осознать то, что сейчас происходит с окружающей средой.

"Такой один день это больше для сознания, для людей, которые не задумывались над тем, что происходит с окружающей средой, и каким образом они могут влиять на это, или быть полезным", - заключает она.

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Электричество, Климат, Планета, Час Земли.
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