Гориллы могут заболеть COVID-19?

Новости экологии:Эксперты по сохранению больших приматов, считают, что ближайшие родственники человека также могут быть уязвимы для COVID-19.

Горным гориллам (Gorilla beringei beringei) так же, как и человеку, угрожает коронавирус.

Этот вид находится под угрозой исчезновения: общая численность составляет всего около 1000 особей, обитающих в небольшом ареале, включающем нацпарки в Великой рифтовой долине в восточной части Центральной Африки.

Одна популяция обитает на территории национального парка Бирунга в Руанде, национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго и национального парка горилл Мгахинга в Уганде, вторая — в юго-западной части Уганды, на территории национального парка Непроходимый лес Бвинди.

Эти гориллы могут болеть человеческими респираторными болезнями. Из-за пандемии нацпарки Конго и Руанды были вынуждены закрыть доступ для посетителей. От такой меры воздержались в Уганде, но только по причине того, что, как отметил сотрудник Управления по охране дикой природы Уганды Башир Ханги, из-за кризиса туротрасли и пандемии туристов все равно нет.

Тем не менее в Уганде ввели ограничения на посещение нацпарков: туристы, которые все же захотят посмотреть на горилл, должны будут документально подтвердить пройденный в течение двух недель карантин после въезда в страну. Но даже в этом случае к гориллам нельзя будет приблизиться ближе чем на 7 метров, также необходимо будет использовать защитные маски. При этом сотрудники нацпарков отмечают частое нарушение правила 7 метров, в большинстве случаев — людьми, однако иногда — из-за любопытства самих животных.