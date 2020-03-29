Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 29 марта
Эвакуированные из РФ: В Украину прибыл спецпоезд "Москва-Киев" с украинцами (Видео)
Рейс "Москва-Киев": В Украину прибыл спецпоезд с украинцами
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 30 марта

Гориллы могут заболеть COVID-19?

Гориллы могут заболеть COVID-19?
10:13 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Эксперты по сохранению больших приматов, считают, что ближайшие родственники человека также могут быть уязвимы для COVID-19.

Горным гориллам (Gorilla beringei beringei) так же, как и человеку, угрожает коронавирус.

Этот вид находится под угрозой исчезновения: общая численность составляет всего около 1000 особей, обитающих в небольшом ареале, включающем нацпарки в Великой рифтовой долине в восточной части Центральной Африки.

Одна популяция обитает на территории национального парка Бирунга в Руанде, национального парка Вирунга в Демократической Республике Конго и национального парка горилл Мгахинга в Уганде, вторая — в юго-западной части Уганды, на территории национального парка Непроходимый лес Бвинди.

Эти гориллы могут болеть человеческими респираторными болезнями. Из-за пандемии нацпарки Конго и Руанды были вынуждены закрыть доступ для посетителей. От такой меры воздержались в Уганде, но только по причине того, что, как отметил сотрудник Управления по охране дикой природы Уганды Башир Ханги, из-за кризиса туротрасли и пандемии туристов все равно нет.

У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)

Тем не менее в Уганде ввели ограничения на посещение нацпарков: туристы, которые все же захотят посмотреть на горилл, должны будут документально подтвердить пройденный в течение двух недель карантин после въезда в страну. Но даже в этом случае к гориллам нельзя будет приблизиться ближе чем на 7 метров, также необходимо будет использовать защитные маски. При этом сотрудники нацпарков отмечают частое нарушение правила 7 метров, в большинстве случаев — людьми, однако иногда — из-за любопытства самих животных.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Экология, Животные, Гориллы, Горные гориллы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как проявляется легкая форма коронавируса? Ответ медиков
02 Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
03 В столице будут штрафовать за нарушение карантина
04 Спецпоезд "Москва-Киев" отправился в украинскую столицу (Фото и видео)
05 Болезнь Крона: обнаружены факторы, предотвращающие воспаление желудка и кишечника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что &quot;приготовила&quot; нам погода на выходные: прогноз 29 марта
Что "приготовила" нам погода на выходные: прогноз 29 марта
&quot;Гуманитарные&quot; исключения: В штабе ООС рассказали, кто может пересечь линию разграничения
В ООС рассказали, кто может пересекать линию разграничения
В столице будут штрафовать за нарушение карантина
В столице будут штрафовать за нарушение карантина
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Плутон станет ретроградным в апреле 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь