Намного эффективнее: созданы новые солнечные батареи

Новости экологии:Новые солнечные панели, которые создали ученые из Кореи, эффективнее на 27% и почти не изнашиваются.

Солнечные батареи изнашиваются из-за слишком большого количества света, влажности или низкой температуры, отметили исследователи. Поэтому они разработали новый тип солнечных батарей, которые не разрушаются из-за воздействия окружающей среды и на 26,7% эффективнее. Результаты исследования появились в журнале Science.

Ученые под руководством профессора Корейского института передовых технологий Бюнги Шин сосредоточились на разработке нового класса светопоглощающего материала — широкополосного перовскита. Он имеет кристаллическую структуру, которая практически не реагирует на опасные факторы окружающей среды. Исследователи уже добились прогресса в повышении эффективности солнечных батарей на основе перовскита, но уверены, что материал обладает еще большим потенциалом.

Для достижения более высокой эффективности Син и его команда построили двухслойный солнечный элемент, в котором два или более светопоглотителя складываются вместе, чтобы эффективнее использовать солнечную энергию. Для использования перовскита в этих устройствах ученые модифицировали оптические свойства материала, что позволяет ему поглощать более широкий спектр солнечной энергии.

Разработка стала возможной благодаря инженерному методу, в котором тщательно контролируется соотношение смешивания молекул, образующих двухмерный слой. Согласно предварительным тестам, панель сохранила 80% своей первоначальной способности к преобразованию энергии даже после тысячи часов непрерывной работы.