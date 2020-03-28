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Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане

Борьба с коронавирусом положительно сказывается на Мировом океане
20:38 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Это совсем небольшое изменение за такой короткий период времени.

Сокращение производства, снижение выбросов в атмосферу и прерванное воздушное сообщение между странами в связи COVID-19 пойдет на пользу Мировому океану, но уже сейчас нужно думать о новых шагах после окончания пандемии, сообщает международная организация Совета по вопросам Мирового океана.

Важно продолжить поиск путей сокращения выбросов углекислого газа для сохранения здоровья Мирового океана с учётом того, что работа транспорта и промышленности возобновится после окончания пандемии.

Это небольшое изменение за такой непродолжительный период, поэтому нам не следует забывать о том, как важно срочно найти решение долгосрочных проблем изменения климата и океана, которые могут иметь серьезные последствия для будущего.

У берегов Австралии началось массовое вымирание коралловых рифов (Фото)

Эксперты прогнозируют, что сокращение выбросов парниковых газов, вызванное замедлением промышленной деятельности в Китае и прекращением полетов по всему миру, будет кратковременным и не должно вводить правительства в заблуждение насчёт того, что инвестиции для перехода на чистую энергию можно отложить до тех пор, пока экономика не оправится от шока, вызванного последствиями пандемии COVID-19.

Напомнимциркуляция Мирового океана меняется, и во всем виновато глобальное потепление. Результаты измерения характеристик циркуляции Мирового океана пока еще редки и непродолжительны

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Мировой океан, Коронавирус, Covid-19.
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