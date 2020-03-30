Начало измерения масштабов загрязнения: сколько пластика могут съесть животные

Новости экологии:Команда ученых из Кардиффского университета подсчитала размер пластика, который могут проглотить животные, в зависимости от длины их туловища.

Исследователи изучили содержимое кишечников более 2 тыс. животных, чтобы создать простое уравнение для предсказания размера пластикового предмета, которое животное может проглотить. Согласно их результатам, опубликованном в журнале Nature Communications, максимальный размер пластика, который они могут съесть, должен составлять 5% от размера животного.

Ученые отметили, что их данные можно использовать для оценки риска, которому подвергаются разные виды животных во всем мире.

Просмотрев данные, группа обнаружила, что пластик попадает в организм морских и пресноводных млекопитающих, рептилий, рыб и беспозвоночных, от мальков, длиной 9 мм до горбатого кита, длиной 10 м.

Во время своих исследований ученые обнаружили несколько шокирующих примеров загрязнения пластиком: были найдены шланги и цветочные горшки в кашалоте, пластиковые пакеты внутри зеленых черепах и дробовик внутри кита.

"Мы до сих пор очень мало знаем о том, как большинство животных кормятся в дикой природе, поэтому трудно понять, сколько пластика они могут съесть. Эта информация дает нам возможность начать измерять масштабы проблемы загрязнения", — отметили исследователи.