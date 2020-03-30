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Изменение климата может удвоить смертность от заболеваний сердца

Изменение климата может удвоить смертность от заболеваний сердца
20:51 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Экстремально высокие температуры могут удвоить смертность от заболеваний сердца.

Самая высокая температура на Земле за последние 76 лет, 53,89°C, была недавно зафиксирована в Кувейте. В новой работе исследователи изучали взаимосвязь экстремального потепления внутри страны, где среднегодовая температура составляет 28°C, с более чем 15 тыс. смертельных случаев, причиной которых стали заболевания сердца.

Исследование проводилось на основе данных, собранных в период с 2010 по 2016 год, а учитывались только случае смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваних среди людей старше 15 лет.

На основе их анализа ученые пришли к выводу, что в дни, когда была зафиксирована экстремально высокая температура, смертность от этих заболеваний возрастала в два-три раза.

Глобальное потепление приводит к увеличению выбросов метана из бореальных озер

"В то время как кардиологи и другие врачи сосредотачиваются на традиционных факторах риска, таких как диета, артериальное давление и употребление табака, изменение климата может усугубить число случаев смерти от заболеваний сердечно-сосудистой системы, особенно в самых жарких регионах мира" - Баррак Алахмад, ведущий автор исследования.

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Экология, Климат, Изменение климата, Заболевание сердца.
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