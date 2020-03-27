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Глобальное потепление приводит к увеличению выбросов метана из бореальных озер

Глобальное потепление приводит к увеличению выбросов метана из бореальных озер
09:20 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Короткие и теплые зимы приводят к росту выбросов метана из северных озер.

Озера составляют около 10% бореального ландшафта и ответственны примерно за 30% биогенных выбросов метана во всем мире. Этот парниковый газ оказывает куда большее влияние на изменения климата, чем углекислый газ.

Попытки оценить выбросы метана из бореальных озер до сих пор были связана с большой неопределенностью в условиях повышения температур — оценка, данная учеными, спустя несколько лет становилась неактуальной из-за изменений климата.

В новом исследовании ученые подсчитали, что к концу столетия выбросы метана из бореальных озер на территории Финляндии вырастут на 26-59%. Работа показала, что хотя потепление воды и донных отложений играет важную роль, увеличение продолжительности безледового периода является ключевым фактором увеличения выбросов метана в будущем.

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"Бореальные озера остаются значительным источником метана в условиях глобального потепления в течение этого столетия, и увеличение выбросов метана зависит от широты. Наше исследование показало, что самое сильное увеличение выбросов произойдет в северных озерах, расположенных на низких широтах" - Нарасинья Шурпали, ведущий автор исследования.

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Все по теме:

Экология, Озера, Глобальное потепление, Климат, Выбросы, Изменение климата.
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