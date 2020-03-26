Обратная сторона медали: как возобновляемая энергетика вредит природе

Новости экологии:Создание альтернативных источников энергии может навредить дикой природе.

Ветровые, солнечные и гидроэнергетические установки, которые должны заменить энергию из природных невозобновляемых ресурсов, часто устанавливаются на особо охраняемых территориях. Около 17% всех подобных установок находятся в заповедниках, что негативно сказывается на биоразнообразии этих областей.

К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Квинсленда, пишет BBC.

При этом альтернативные источники энергии занимают в 10 раз больше площади, чем угольная или газовая станция, чтобы производить такое же количество энергии. Для анализа команда нанесла на карту местоположение 12,5 тыс. подобных объектов — оказалось, что 2,2 тыс. из них находятся в заповедных местах. Кроме того, 169 из них находились в местах, где вообще запрещен любой тип строительства.

Также исследователи говорят, что энергетические проекты, такие как солнечные фермы, часто требуют новых дорог, и люди, которые обслуживают эти установки, строят поселения рядом с ними. Больше всего таких объектов в запрещенных для строительства территориях ученые нашли в Германии — 258 штуки, на втором месте Испания — 248 объектов, на третьем — Китай и 142 объекта. Непал имеет 100 гидроэлектростанций, которые стоят на территории заповедников.

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