Обратная сторона медали: как возобновляемая энергетика вредит природе

Ветровые, солнечные и гидроэнергетические установки, которые должны заменить энергию из природных невозобновляемых ресурсов, часто устанавливаются на особо охраняемых территориях. Около 17% всех подобных установок находятся в заповедниках, что негативно сказывается на биоразнообразии этих областей.
К такому выводу пришли австралийские ученые из Университета Квинсленда, пишет BBC.
При этом альтернативные источники энергии занимают в 10 раз больше площади, чем угольная или газовая станция, чтобы производить такое же количество энергии. Для анализа команда нанесла на карту местоположение 12,5 тыс. подобных объектов — оказалось, что 2,2 тыс. из них находятся в заповедных местах. Кроме того, 169 из них находились в местах, где вообще запрещен любой тип строительства.
Также исследователи говорят, что энергетические проекты, такие как солнечные фермы, часто требуют новых дорог, и люди, которые обслуживают эти установки, строят поселения рядом с ними. Больше всего таких объектов в запрещенных для строительства территориях ученые нашли в Германии — 258 штуки, на втором месте Испания — 248 объектов, на третьем — Китай и 142 объекта. Непал имеет 100 гидроэлектростанций, которые стоят на территории заповедников.
Вам также может быть интересно:
Загрязнение воздуха диоксидом азота, газом, выделяемым автомобилями, электростанциями и заводами, в середине марта снизилось примерно на 40% по сравнению январскими показателями.
Исследование, проведенное учеными из Объединенного комитета по охране природы, показало, что популяция бабочек стала рекордной за 22 года.
Уровень мирового океана из-за таяния ледников Гренландии поднялся на 2,2 мм
В Восточной Антарктике начал таять самый глубокий ледник в мире.