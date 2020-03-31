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В районе Северного полюса появилась огромная озоновая дыра (Фото)

В районе Северного полюса появилась огромная озоновая дыра (Фото)
12:52 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Найденная озоновая дыра может превратиться в действительную угрозу.

После принятия в 1980-х международного Монреальского протокола, запретившего массовое применение фреонов, озоновый слой над Антарктидой понемногу восстанавливается. В 2019 году "дыра" еще более уменьшилась, так что, по оценкам экспертов ООН, может окончательно исчезнуть уже в ближайшие десятилетия. Однако на этом фоне новая - и довольно обширная - озоновая дыра образовалась на противоположной стороне Земли, в Арктике. На этот раз причиной стали не летучие хлорсодержащие фреоны, а глобальные изменения климата и ослабление холодного полярного вихря. Об этом сообщается в журнале Nature.

Стоит напомнить, что озон накапливается в верхних слоях атмосферы, на высотах от 10 до 50 километров, защищая поверхность планеты от жестких ультрафиолетовых лучей. Количество озона непостоянно и меняется в течение года: зимой, когда в Антарктиде особенно холодно, воздушные массы скапливаются в районе Южного полюса, принося дополнительные количества фреонов и других хлор- и бромсодержащих летучих веществ, разрушающих молекулы озона. Поэтому каждую зиму озоновый слой над приполярной Антарктикой истощается - хотя и не так значительно, как несколько десятилетий назад.

Температуры в Арктике не столь низки и стабильны, и даже зимой озона здесь обычно сохраняется достаточно. Однако в нынешнем году регион накопил огромные массы ледяного воздуха, запертого высотными вихрями полярной ячейки. По имеющимся данным, его здесь собралось больше, чем в рекордно холодную зиму 1979 года, а вместе с тем началось разрушение озонового слоя, с образованием истощенной области площадью втрое больше всей Гренландии. Во вторую половину марта стратосферные зонды отметили уменьшение содержания озона на 90 процентов на высоте 18 километров - до 0,3 частей на миллион вместо нормальных 3,5 частей.

Обширное истощение озонового слоя над Арктикой в первые месяцы 2020 года

В 1997 и 2011 годах в Арктике уже наблюдались озоновые дыры, но нынешняя, видимо, окажется куда обширнее. Пока она не представляет большой опасности для местной жизни: Солнце лишь начинает подниматься высоко над полярным горизонтом, и излучение его еще не столь сильно. Однако, как отмечают ученые, все будет зависеть от поведения дыры в ближайшие недели.

Намного эффективнее: созданы новые солнечные батареи

Она может понемногу смещаться в более низкие и населенные широты, превратившись в действительную угрозу. Но параллельно этому ожидается восстановление озонового слоя, связанное с естественным потеплением и истощением холодных масс воздуха над Арктикой. "Сейчас мы просто с любопытством наблюдаем за происходящим, - сказал по этому поводу исследователь атмосферы из Мэрилендского университета Росс Сэлавич (Ross Salawitch). - Игра еще не окончена".

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Арктика, Северный полюс, Озоновая дыра.
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