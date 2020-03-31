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Фенхель в опасности: новый грибок поражает урожаи укропа

Фенхель в опасности: новый грибок поражает урожаи укропа
21:15 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay.com

Новости экологии:Впервые грибковое заболевание Ochraceocephala foeniculi открыли еще в 2017 году, однако теперь оно распространилось на новые виды укропа.

Фенхель достаточно давно используется человечеством как в пищевой промышленности, так и в фармацевтической, косметической и медицинской сферах. Италия занимает ведущее место в мире по выращиванию фенхеля.

Новое грибковое заболевание фенхеля Ochraceocephala foeniculi впервые наблюдалось в 2017 году на 5% сорта фенхеля «Аполлон», выращенного в провинции Катания в Италии. Теперь патоген распространился еще на 2 сорта: "Нарчизо" и "Помпео", что привело к потере около 30% всего урожая. Новый патоген уничтожает фенхеля, создавая некротические повреждения на короне, на корне и внутри стебля.

Международная исследовательская группа во главе с Далией Айелло из Университета Катании впервые выявила возбудителя этого заболевания. Для этого ученые собрали 30 образцов фенхеля в пораженных районах Сицилии и изучили грибковые колонии из симптоматических тканей.

Как новый грибок поражает укроп

"Виды грибов, полученные из симптоматических тканей, были идентифицированы на основе морфологических признаков и молекулярно-филогенетического анализа матрицы рДНК ITS-LSU-SSU, что привело к описанию патогена фенхеля как нового рода и вида Ochraceocephala foeniculi" - Доктор Далия Айелло.

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Оказалось, что существуют виды фенхеля с врожденной невосприимчивостью к этому грибку, например "Аурелио", "Архимед" и "Пегас". Сейчас ученые планируют проводить дополнительные исследования влияния Ochraceocephala foeniculi на виды фенхеля и возможности новой селекции различных типов этого растения.

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Экология, Укроп, Грибок, Фенхель.
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