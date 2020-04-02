Уникальные явления природы, которые завораживают (Фото)

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Четверг, 02.04.2020
В Украине подтвердили уже свыше 800 случаев коронавируса: статистика МОЗ
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12:39 Сегодня Телеграф udivitelnoe.temaretik.com Фото: telegram

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Земля, Чудеса света, Фото, Природа, Невероятные фото, Чудеса природы.
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