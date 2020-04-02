Уникальные явления природы, которые завораживают (Фото)

Суперъячейка — это гроза, характеризующаяся наличием мезоциклона, который и заставляет ее вращаться
Утренняя глория — редкое метеорологическое явление
Бор — нетипично высокая приливная волна, которая движется против течения реки или залива
Каменная волна — это естественная горная порода в Австралии. Достигает 15 метров в высоту
Асперитас — скопление облаков, которое выглядит довольно зловеще. Однако в большинстве случаев оно рассеивается без последующей грозы
«Ведьмины кольца» создаются песчаными термитами и обычно появляются в местах с определенным типом растительности
«Ведьмины кольца» создаются песчаными термитами и обычно появляются в местах с определенным типом растительности
Замерзшие деревья, называемые стражами Арктики, берегут покой Севера
Цветение пустыни — это климатическое явление, возникающее весной после сильного дождя
Под ледником Менденхолла на Аляске можно найти потрясающие ледяные пещеры