Микророботы из пыльцы против тяжелых металлов: в Чехии работают над новым способом очистки сточных вод

Новости науки:Микророботы из пыльцы могут удалять ртуть из сточных вод.

Крошечные роботы, изготовленные с использованием пыльцы, будут использоваться для очистки сточных вод. Об этом заявили ученые из Чехии.

В сточных водах, которые выбрасывают заводы, содержится ртуть — металл, который при употреблении может вызвать сразу несколько заболеваний или осложнений. Существуют методы удаления ртути на водоочистных сооружениях, но они требуют много времени и стоят дорого.

Мартин Пумер из Университета химии и технологии в Праге и его коллеги работают над недорогой альтернативой. Некоторые зерна пыльцы имеют естественную склонность к адсорбции ртути, поэтому Пумер и его команда экспериментировали, чтобы найти способы использовать это для очистки воды.

Пумер описал микророботов, которые частично состоят из пыльцы — одной из самых стабильных структур в мире, способной выдерживать суровые условия. Зерна пыльцы доступны в большом разнообразии форм и размеров, поэтому их можно использовать для эффективного производства гибридных микророботов с платиновым покрытием, способных внедряться в водную среду.

Девять различных зерен пыльцы отбираются и модифицируются для восстановления окружающей среды. Их, например, можно внедрить в сточные воды, что позволит удалить из них тяжелые металлы.

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