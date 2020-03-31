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В хозяйстве все пригодится: моча астронавтов может помочь в строительстве лунной колонии

В хозяйстве все пригодится: моча астронавтов может помочь в строительстве лунной колонии
02:23 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости науки:Ученые предложили использовать мочу астронавтов для создания колонии на Луне.

Транспортировка 1 кг груза с Земли в космос обходится бюджетам в $22 тыс, поэтому строительство лунного модуля будет стоить очень дорого. Космические агентства ищут альтернативу отправке стройматериалов с Земли — чаще всего ученые предлагают использовать сырье с поверхности Луны для этого, но в некоторых исследованиях предлагается также применять и другие средства

Ученые из Норвегии, Испании, Нидерландов и Италии в сотрудничестве с Европейским космическим агентством провели несколько экспериментов, чтобы проверить потенциал мочи космонавтов в качестве пластификатора — добавки, которая может быть включена в бетон, чтобы смягчить исходную смесь и сделать ее более пластичной.  Об этом пишет Phys со ссылкой на исследование НАСА, Европейского космического агентства и группы ученых из Норвегии, Испании, Нидерландов и Италии.

"Чтобы сделать геополимерный бетон, который будет использоваться на Луне, мы предлагаем использовать то, что уже там есть: реголит — сыпучий материал с поверхности Луны, и воду изо льда, присутствующую в некоторых областях", - говорит профессор Картахенского политехнического университета Рамон Памис.

Используя материал, похожий на лунный реголит, вместе с мочевиной и различными пластификаторами, исследователи изготовили различные бетонные цилиндры с использованием 3-D принтера и сравнили результаты. Оказалось, что образцы, сделанные с применением мочевины, выдерживали тяжелые веса и оставались практически стабильными по форме. Их стойкость также была проверена при температуре 80° С.

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Луна, Космос, Моча.
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