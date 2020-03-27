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Решил побыть один: модуль зонда "Хаябуса 2" вышел на связь спустя 10 месяцев после завершения работы

Решил побыть один: модуль зонда "Хаябуса 2" вышел на связь спустя 10 месяцев после завершения работы
03:38 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: Твиттер

Новости науки:Спускаемый модуль "Хаябусы" проработал на Рюгу почти год после окончания срока службы.

Зонд "Хаябуса-2" посетил астероид Итокава в 2010 году и собрал образцы грунта с космического тела. В рамках изучения грунта с Итокавы ученые хотели определить его возраст — он должен быть схож с возрастом Солнечной системы. Оказалось, что он составил 4,64 млрд лет, а диаметр астероида превысил 20 км.

Кроме того, анализ грунта позволит подтвердить теорию, что многие отдельные метеориты и их прародители из класса астероидов имеют абсолютно идентичный состав.

Посадочный модуль "Сова" достиг поверхности астероида Рюгу раньше, чем основной исследовательский аппарат. Он прыгал по поверхности объекта, собирая научные данные и с помощью трех камер занимался созданием стереоизображений грунта.

Последние данные от "Совы" ученые получили на десятый день миссии, после чего модуль перестал выходить на связь. Однако в новом пакете данных, отправленных "Хаябусой-2" на Землю, ученые обнаружили свидетельство того, что модуль выжил после окончания миссии.

Спустя 10 месяцев после того, как "Сова" перестал выходить на связь, "Хаябуса-2" зафиксировал сигнал от него, источник которого находился достаточно далеко от места, где должен был включиться модуль. Это означает, что в течение 10 месяцев модуль прыгал по поверхности Рюгу.

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Космос, "Hayabusa-2", Рюгу.
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