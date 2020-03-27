Решил побыть один: модуль зонда "Хаябуса 2" вышел на связь спустя 10 месяцев после завершения работы

Зонд "Хаябуса-2" посетил астероид Итокава в 2010 году и собрал образцы грунта с космического тела. В рамках изучения грунта с Итокавы ученые хотели определить его возраст — он должен быть схож с возрастом Солнечной системы. Оказалось, что он составил 4,64 млрд лет, а диаметр астероида превысил 20 км.
Кроме того, анализ грунта позволит подтвердить теорию, что многие отдельные метеориты и их прародители из класса астероидов имеют абсолютно идентичный состав.
Посадочный модуль "Сова" достиг поверхности астероида Рюгу раньше, чем основной исследовательский аппарат. Он прыгал по поверхности объекта, собирая научные данные и с помощью трех камер занимался созданием стереоизображений грунта.
Последние данные от "Совы" ученые получили на десятый день миссии, после чего модуль перестал выходить на связь. Однако в новом пакете данных, отправленных "Хаябусой-2" на Землю, ученые обнаружили свидетельство того, что модуль выжил после окончания миссии.
Спустя 10 месяцев после того, как "Сова" перестал выходить на связь, "Хаябуса-2" зафиксировал сигнал от него, источник которого находился достаточно далеко от места, где должен был включиться модуль. Это означает, что в течение 10 месяцев модуль прыгал по поверхности Рюгу.
Больше по теме:
Ученые впервые обнаружили метеориты, частично состоящие из сверхпроводимых материалов.
Найден новый способ оценки скорости расширения Вселенной
Ученые при помощи телескопа Hubble получили впечатляющий снимок "звездной колыбели", которая располагается на окраинах туманности Тарантул.
Из-за ситуации с коронавирусом космическое агенство NASA приостановит работы над сверхтяжелым носителем SLS и космическим кораблем Orion.
К концу мая комета ATLAS будет видна так же четко, как звезды первой величины.
Астрономы объяснили быстрое формирование сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.