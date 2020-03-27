Одной загадкой меньше: из чего состоят остатки сверхновых

Новости науки:Астрономы впервые определили химический состав остатков сверхновой.

Наблюдения за объектом W49B проводились с помощью телескопа Европейского космического агентства (ESA) XMM-Newton, говорится в исследовании ученых из Наньцзинского университета, опубликованном на arxiv.org.

Остатки сверхновых — газопылевые образования, которые являются результатом произошедшего много десятков или сотен лет назад катастрофического взрыва звезды и превращения ее в сверхновую.

Исследования остатков сверхновых имеют важное значение для астрономов, поскольку они играют ключевую роль в эволюции галактик, рассеивая тяжелые элементы, образовавшиеся при взрыве сверхновой, в межзвездной среде и обеспечивая энергию, необходимую для ее нагревания. Также считается, что такие объекты ответственны за ускорение галактических космических лучей.

W49B находится на расстоянии 26 тыс.-36,8 тыс. световых лет от Земли в Млечном пути — это самый яркий подобный объект в нашей Галактике. В ходе нового исследования астрономы проследили за объектом и установили его химический состав.

Исследование показало наличие чрезмерной ионизации железа, а также более легких элементов, таких как кремний, натрий и кальций, в горячей плазме W49B. Масса плазмы объекта составляет около 4,6 солнечных масс, а ее температура отличается в зависимости от расстояния от центра.

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