Пригодится не только для текилы: агава оказалась идеальным растением для производства топлива

Новости науки:Биотопливо на основе агавы эффективнее, чем на кукурузе или сахаре.

Ученые из Австралии заявили, что биотопливо на основе агавы эффективнее, чем на кукурузе или сахаре. С одного гектара растений можно произвести до 10 тыс. литров топлива в год.

В статье, которая была опубликована в журнале Journal of Cleaner Production, доцент Сиднейского университета Даниэль Тан вместе с австралийскими коллегами проанализировал потенциал производства биотоплива из агавы — растения с высоким содержанием сахара, из которого изготавливают текилу.

Агаву в качестве источника биотоплива выращивали на Атертонском плоскогорье. По предварительным оценкам, растения дали более эффективное топливо, по сравнению с тем, которое получают из сахарного тростника или кукурузы.

"Наш анализ подчеркивает возможности производства биоэтанола из агавы, она создает минимальную нагрузку на производство продуктов питания и водные ресурсы", — добавили ученые.

Согласно их результатам, биоэтанол, получаемый из агавы, превосходит кукурузу и сахарный тростник по потреблению и качеству воды, выбросам парниковых газов, а также качеству этанола. Исследование также показало, что агава может производить до 9900 литров топлива с гектара в год. При этом агава превосходит другие виды культур — они более экологичны и потребляют меньше воды.

"Экономический анализ показал, что первое поколение биоэтанола не является коммерчески жизнеспособным без государственной поддержки, учитывая недавний обвал мировой цены на нефть, — отметил Тэн. — Однако ситуация может измениться с появлением спроса на новые медицинские препараты на основе этанола — например, дезинфицирующие средства для рук".

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