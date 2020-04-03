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Глобальное потепление может оставить японцев без водорослей

Глобальное потепление может оставить японцев без водорослей
13:22 Сегодня Телеграф earth-chronicles.ru Фото: pixabay.com

Новости экологии:Если потепление продолжится в том же темпе, температура морской воды вокруг Хоккайдо, самого северного из главных островов.

По мнению учёных Центра полевых исследований Северной биосферы университета Хоккайдо под руководством профессора Масахиро Накаоки из-за роста температуры воды к концу XXI века могут исчезнуть японские съедобные бурые водоросли комбу, сообщает Kyodo News.

Японии, повысится на 10°С к 2090 году по сравнению с 1980 годом, говорится в докладе группы.

По расчётам исследователей, в этом случае среда обитания водорослей комбу, скорее всего, сократится как минимум до 25% от того, что было в конце прошлого столетия, а может и полностью исчезнуть.

Дело в фитопланктоне: глобальное потепление происходит быстрее, чем считалось

Исследователи подсчитали, что даже если темпы глобального потепления замедлятся, четыре разновидности водорослей, включая самую длинную – нага-комбу, могут исчезнуть с обеденных столов японцев к 2040-м годам.

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Все по теме:

Япония, Экология, Водоросли, Хоккайдо.
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