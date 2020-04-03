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Дело в фитопланктоне: глобальное потепление происходит быстрее, чем считалось

Дело в фитопланктоне: глобальное потепление происходит быстрее, чем считалось
03:16 Сегодня Телеграф hightech.fm Фото: pixabay

Новости экологии:В океанах оказалось меньше фитопланктона - главного поглотителя углекислых газов.

В океанах оказалось меньше фитопланктона, чем ожидали ученые. Это означает, что его роль в поглощении океанами углекислого газа ниже, чем предполагалось — а глобальное потепление может происходить быстрее прогнозов. Об этом говорится исследовании ученых из НАСА, опубликованном в журнале International Society for Microbial Ecology Journal.

Океаны ответственны за поглощение большей части углекислого газа, который выбрасывается в атмосферу в результате сжигания ископаемого топлива и других процессов. До сих пор ученые считали, что непосредственно за поглощение CO2 отвечает фитопланктон, микроскопические организмы, которые используют его в процессе фотосинтеза.

Когда океан поглощает атмосферный углекислый газ, фитопланктон использует CO 2 и солнечный свет для фотосинтеза: организмы превращают эти ингредиенты в сахара, которые клетки могут использовать для производства энергии, вырабатывая при этом кислород.

В новой работе исследователи проанализировали данные измерений на кораблях и самолетах, а также данные спутниковых и океанских датчиков для уточнения годовых циклов миграции и размножения фитопланктона. В частности, они исследовали механизм цветения фитопланктона — период, когда организмы поглощают самое большое количество углекислого газа.

Анализ данных показал, что в действительности в океане намного меньше фитопланктона, чем считалось ранее — это означает, что существующие климатические модели могут быть слишком оптимистичными, а глобальное потепление происходит быстрее, чем считают ученые.

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Глобальное потепление, Биология, Фитопланктон.
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