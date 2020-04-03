Не все потеряно: океан можно спасти за 30 лет, нужны лишь $20 млрд ежегодно

Новости экологии:Люди могут восстановить экосистемы океанов к 2050 году.

Океаны могут восстановиться к 2050 году. К такому выводу пришли ученые из Университета науки и техники короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии, исследование которых опубликовано в журнале Nature.

Несмотря на то, что за последние десятилетия в Мировой океан попало огромное количество различного мусора, а человечество уничтожило несколько видов морских животных и рыб, океан может достаточно быстро восстанавливаться. Например, численность горбатых китов очень быстро восстановилась после запрета на коммерческий китобойный промысел. Доля морских видов, оцененных учеными как находящиеся под угрозой глобального исчезновения, снизилась с 18% в 2000 году до 11,4% в 2019 году.

Исследователи определили девять компонентов, которые имеют ключевое значение для восстановления океанов:

солончаки,

мангровые заросли,

морские травы,

коралловые рифы,

водоросли,

устричные рифы,

рыболовство,

мегафауна,

глубокий океан.

Сейчас ученые разрабатывают ряд инструментов, которые позволяют восстановить важные морские среды обитания различных животных, например, устричные рифы. По оценкам ученых, ежегодно до 2050 года правительствам стран придется вкладывать около $20 млрд для восстановления Мирового океана. Однако каждый вложенный доллар вернет около $9, отмечают ученые, благодаря улучшению качества морской продукции.

"Теперь у нас есть навыки и опыт, чтобы иметь возможность восстанавливать жизненно важные морские среды обитания, такие как устричные рифы, мангровые болота и солончаки. Они поддерживают чистоту наших морей, защищают наши берега и дают пищу для поддержки целых экосистем", - говорит соавтор работы Каллум Робертс из Университета Йорка, Великобритания.

Однако большой проблемой сейчас является увеличение средней температуры на Земле, что ведет к повышению уровня моря и окислению воды. Повышение температуры убивает тропические рифы и заставляет рыбу мигрировать в другие регионы, уничтожая целые экосистемы.

Напомним: