Не все потеряно: океан можно спасти за 30 лет, нужны лишь $20 млрд ежегодно

Океаны могут восстановиться к 2050 году. К такому выводу пришли ученые из Университета науки и техники короля Абдаллы (KAUST) в Саудовской Аравии, исследование которых опубликовано в журнале Nature.
Несмотря на то, что за последние десятилетия в Мировой океан попало огромное количество различного мусора, а человечество уничтожило несколько видов морских животных и рыб, океан может достаточно быстро восстанавливаться. Например, численность горбатых китов очень быстро восстановилась после запрета на коммерческий китобойный промысел. Доля морских видов, оцененных учеными как находящиеся под угрозой глобального исчезновения, снизилась с 18% в 2000 году до 11,4% в 2019 году.
Исследователи определили девять компонентов, которые имеют ключевое значение для восстановления океанов:
Сейчас ученые разрабатывают ряд инструментов, которые позволяют восстановить важные морские среды обитания различных животных, например, устричные рифы. По оценкам ученых, ежегодно до 2050 года правительствам стран придется вкладывать около $20 млрд для восстановления Мирового океана. Однако каждый вложенный доллар вернет около $9, отмечают ученые, благодаря улучшению качества морской продукции.
"Теперь у нас есть навыки и опыт, чтобы иметь возможность восстанавливать жизненно важные морские среды обитания, такие как устричные рифы, мангровые болота и солончаки. Они поддерживают чистоту наших морей, защищают наши берега и дают пищу для поддержки целых экосистем", - говорит соавтор работы Каллум Робертс из Университета Йорка, Великобритания.
Однако большой проблемой сейчас является увеличение средней температуры на Земле, что ведет к повышению уровня моря и окислению воды. Повышение температуры убивает тропические рифы и заставляет рыбу мигрировать в другие регионы, уничтожая целые экосистемы.
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